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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:59

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu festivalde seraları gezip ürünlerin tadına baktı

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen konsere katılan Cengiz Kurtoğlu ilçeye gelişinde seraları da gezdi.Seralarda üreticiler, Cengiz Kurtoğlu’na sebze ikram etti. Seralardan...

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu festivalde seraları gezip ürünlerin tadına baktı
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Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen konsere katılan Cengiz Kurtoğlu ilçeye gelişinde seraları da gezdi.

Seralarda üreticiler, Cengiz Kurtoğlu’na sebze ikram etti. Seralardan çok etkilenen Cengiz Kurtoğlu, "Gelip yerinde görmek gerekiyormuş" dedi. Domatesleri ve değişik sebzelerin tadına bakan Cengiz Kurtoğlu, "Mükemmel, güvenle tüketmek lazımmış" ifadelerini kaydetti. Üretici kadınlar Cengiz Kurtoğlu’na sebzeleri hangi şartlarda nasıl ürettiklerini anlattı.

Akşam Karatepe Stadında sahne alan Cengiz Kurtoğlu, şarkıları ile seyircileri hüzünlendirdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Cengiz Kurtoğlu’na Kumluca Belediyesi ve gecenin sponsoru Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Üyeleri tarafından plaket ve Yörüklüyü Simgeleyen Poşu takdim edildi. Konseri, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkan Vekili Erdeniz Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve 5 bin müziksever izledi. Gecede Yörük Göçü Kortejinde aktif rol alan mahalle muhtarlarına ve göçe katılan mahalle sakinlerine plaket verildi.
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