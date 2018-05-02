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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:10

Sanatın Kalbi Ördekli’de atıyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ördekli Kültür Merkezi’nde açılan resim sergisini gezdi.Osmangazi Belediyesi tarafından restore edildikten sonra sanatın merkezi haline gelen Ördekli Kültür Merkezi, her gün birçok sergiye, konferansa,...

Sanatın Kalbi Ördekli'de atıyor
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ördekli Kültür Merkezi’nde açılan resim sergisini gezdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından restore edildikten sonra sanatın merkezi haline gelen Ördekli Kültür Merkezi, her gün birçok sergiye, konferansa, seminere ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Sanatseverlerin en çok tercih ettiği merkezlerin başında gelen Ördekli Kültür Merkezi’nde suluboya, karakalem ve kuru boya resimlerden oluşan 4. kişisel sergisini açan resim öğretmeni Yasemin Süzer, eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi alan Başkan Dündar, Ördekli Kültür Merkezi’nin sanatçılara eserlerini sergileme fırsatı sunduğunu ifade ederek, “Toplumun her kesimi amatör ya da profesyonel olarak mutlaka sanatla uğraşmalı. Belediyelerimiz bünyesinde açılan kurslar sayesinde vatandaşlarımız sanat faaliyetlerinde yer alıyor. Hatta bu kurslardan profesyonel sanatçılar çıkabiliyor. Serginin sahibi Yasemin Süzer de, belediyeler tarafından açılan kurslarda eğitmenlik yapıyor. En büyük temennimiz sanatla yetişen nesillere ön ayak olabilmek” dedi.

Sergisi hakkında bilgiler veren resim öğretmeni Yasemin Süzer de, “Sergimde Kuru boya, pastel ve suluboya olarak çalıştığım 63 resim yer alıyor. Bu benim 4. kişisel sergim. 1 yılda hazırladığım bu sergi 1 hafta süresince Ördekli Kültür Merkezi’nde sergilenecek. Bütün sanatseverleri sergimi görmeye bekliyorum” diye konuştu.
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