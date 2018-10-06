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06 Ekim 2018 Cumartesi 22:36

Sanayi sitesine giren yılan ekipleri alarma geçirdi

Bartın’da yeni sanayi sitesine giren yılan ekipleri alarma geçirdi. Belediye ekipleri tarafından yakalanan 1,5 metre uzunluğundaki yılan doğaya salındı.Bartın’da sanayi sitesinde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi....

Sanayi sitesine giren yılan ekipleri alarma geçirdi
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Bartın’da yeni sanayi sitesine giren yılan ekipleri alarma geçirdi. Belediye ekipleri tarafından yakalanan 1,5 metre uzunluğundaki yılan doğaya salındı.

Bartın’da sanayi sitesinde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adı yılan avcısına çıkan ve daha önce bir otomobilin çamurluğunun içine giren yılanı ve boş havuzdaki yılanı eliyle tutan Bartın Belediyesi itfaiyesinde görevli Yasin Çetinkaya, eline aldığı sopa ile yılanı kurtarmaya geldi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın saldırmasına rağmen elindeki sopa ile yakalamayı başaran Çetinkaya, daha sonra yılanı doğaya saldı.

İtfaiye görevlisinin yılanı yakalama anı sanayi sitesi esnafı tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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