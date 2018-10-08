Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 4 projeyi mercek altına aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay alanında Türkiye’ye sınıf atlatacak 4 projeyi mercek altına aldı. Bakan Varank, yerli ve milli projelerin bir an önce bitirilmesi için talimat verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay alanında Türkiye’ye sınıf atlatacak 4 projeyi mercek altına aldı. Bakan Varank, yerli ve milli projelerin bir an önce bitirilmesi için talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında bulunan TÜRKSAT 6 A, İMECE, MİYEG ve OPMER ile ilgili TÜBİTAK Uzay’da incelemelerde bulunan Bakan Varank, yerli ve milli projelerin bir an önce bitirilmesi için talimat verdi. Varank, yer istasyonunu gezerek, uydulardan gelen görüntüleri izledi. İlk kez TÜRKSAT 6A’da kullanılacak olan elektrikli itki motorunu inceledi. Bu motorun sadece birkaç ülkenin sahip olduğu bir teknoloji olduğu ifade edildi.

100 gün içerisinde haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın kritik tasarım, görüntü uydusu İMECE ve milli yer istasyonu MİYEG projesinin ön tasarım aşamaları tamamlanacak. Kısa adı OPMER olan Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezi’nin ise açılışı yapılacak. Varank, uydu üretim ve test işlemlerinin gerçekleştiği Temiz Oda’da uzmanlardan bilgi aldı. TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Lokman Kuzu, Türksat 6A’nın kritik tasarımı, İMECE ve MİYEG projelerinin tamamlanan ön tasarımları ile kurulum süreci sona eren OPMER hakkında bir sunum yaptı. Bakan Varank, OPMER’in açılış töreni ve icraat programında yer alan diğer projelerin zamanında tamamlanması konusunda yetkililere talimat verdi.

TÜBİTAK Uzay ziyaretinde Varank’a, Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök eşlik etti. Varank, mezun olduğu ODTÜ’nün Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne geçerek, duayen akademisyen Prof. Dr. Ahmet Rumeli’yi de ziyaret etti.

Türkiye’nin ilk milli uydusu

Ön tasarımı 2015’te tamamlanan TÜRKSAT 6A, bütünüyle millî imkanlarla üretilecek olan ilk haberleşme uydusu olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 600 milyon lira maliyetle gerçekleştirilecek yerli uydu projesinde, uydu ve yer istasyonunda kullanılacak ekipman, yazılım ve birçok alt sistem de millî olanaklar kullanılarak geliştiriliyor. Yakıt dahil yaklaşık 4 bin 200 kilogramlık kütleye sahip olması beklenen TÜRKSAT 6A, 42 Doğu boylamındaki yörüngeye yerleştirilecek. Uydu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya’nın büyük bir bölümüne hizmet verecek. TÜRKSAT 6A’nın kritik tasarım çalışmaları sürüyor. Bu aşamadan sonra uydunun sistem üretimine ve testlerine geçilecek.

Dışa bağımlılık azalacak

TÜRKSAT 6A ile birlikte yüksek çözünürlükte görüntüleme imkanı sağlayacak İMECE, yer istasyonlarındaki sistemlerin yerli imkanlarla tasarlanıp üretilmesini amaçlayan MİYEG, milli uydu kameralarının tasarım ve üretimini hedefleyen OPMER, yerli ve milli teknoloji üretiminin uzay alanındaki önemli projeleri olarak görülüyor. Bu projeler tamamlandığında bir taraftan Türkiye’nin uzay alanında dışa bağımlılığı azalacak diğer yandan da elde edilen tecrübe ve birikim başka projelerin yapı taşını oluşturacak.