Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan ilik donörlüğüne destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayının TÜRKÖK Projesi kapsamında kan bağışında bulunarak kemik iliği donörü oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayının TÜRKÖK Projesi kapsamında kan bağışında bulunarak kemik iliği donörü oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığımız ve Türk Kızılayımızın TÜRKÖK Projesi kapsamında kan bağışında bulunarak kemik iliği donörü oldum. İlik nakli bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.