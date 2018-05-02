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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:07

Şanlıurfa Valisi Erin, yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şiddetli yağıştan etkilenen kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Erin, yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şiddetli yağıştan etkilenen kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün gece şiddetli yağıştan etkilenen Eyyübiye ve Harran bölgesindeki kırsal mahallelerde vatandaşları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve itfaiye birimlerinin anında müdahale ettiği yerlerde incelemeleri sırasında Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal’dan da bilgi alan Vali Abdullah Erin, kurtarma ve yol açma çalışmalarının titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Yaşananlara rağmen bölge halkının moralinin yerinde olduğunu kaydeden Vali Erin, "Hepimize geçmiş olsun. Çok şükür can kaybımız yok. Zarar tespit çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz bölgede ilk andan itibaren çalışmalarına başladılar. Her türlü tedbir de ekiplerimiz tarafından alınmış durumda. Sabah saatlerinde de belediye ekipleri bölgeye girerek su tahliyesi ve yol çalışmalarına devam edecekler” dedi.

İncelemeleri sırasında Vali Abdullah Erin’e, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk eşlik etti.
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