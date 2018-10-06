Şanlıurfa’da 300 kişi aynı anda çiğköfte yoğurdu

Şanlıurfa’da Uluslararası İsot Festivali (URFES) kapsamında 300 kişi, kentin tescili lezzetlerinden olan en güzel çiğ köfteyi yoğurmak için belirlenen sürede birbiriyle yarıştı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi...

Şanlıurfa’da Uluslararası İsot Festivali (URFES) kapsamında 300 kişi, kentin tescili lezzetlerinden olan en güzel çiğ köfteyi yoğurmak için belirlenen sürede birbiriyle yarıştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslarası İsot Festivali (URFES) devam ediyor. Hamarat Eller Çarşısı’nda düzenlenen çiğ köfte yoğurma etkinliğine 300 kişi katıldı. Toplamda 400 kilogram çiğköftenin yoğrularak katılımcılara ikram edildiği etkinlikte, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da kollarını sıvalayarak en iyi çiğköfteyi yapmak için ter döktü.

Başkan Çiftçi’ye çiğköfte yoğurması sırasında eşi Sema Çiftçi de eşlik etti. Eşinin başından ayrılmayan Sema Çiftçi daha sonra yarışmacıları da ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Yoğurma etkinliğinin de startını veren Çiftçi, çiğköfteye en güzel lezzeti isotun verdiğini belirterek, katılım gösteren herkese teşekkür etti. Yarım saat süren yoğurma işlemlerinin ardından çiğ köfteler vatandaşlara ikram edildi. Renkli görüntülerin yaşandığı çiğ köfte yoğurma etkinliğinde kadın, çocuk ve yaşlılar kıyasıya birbiriyle yarıştı.

Yarışmanın sunuculuğunu yapan komedyen Yavuz Seçkin’in şakaları ve taklitleri ile izleyenleri güldürürken, etkinliğin sonunda hazırlanan çiğköfte, alandaki vatandaşlara ikram edildi.

Festival, 7 Ekim Pazar günü son bulacak. Yarın, saat 16.00’da Hamarat Eller Çarşısı’nda ’Acının En Tatlısı’ sloganı ile düzenlenecek isot yarışması ve akşam saat 19.30’da Yavuz Seçkin stand-up gösterisi ve 20.00’de Arkeoloji Müzesi önündeki Kıraç konseri ile festival ikinci yılını da tamamlamış olacak.