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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:33

Sarıcakaya’da ’Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri sürüyor

Sarıcakaya Belediye Başkanlığı’nın başlattığı yeni doğan bebekler ve ailelerine yapılan ziyaretler tüm hızıyla devam ederken "Hoş Geldin Bebek" projesi ilgi odağı olmaya devam ediyor.Sarıcakaya Belediyesi ‘Hoş geldin Bebek’ projesi...

Sarıcakaya'da 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretleri sürüyor
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Sarıcakaya Belediye Başkanlığı’nın başlattığı yeni doğan bebekler ve ailelerine yapılan ziyaretler tüm hızıyla devam ederken "Hoş Geldin Bebek" projesi ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Sarıcakaya Belediyesi ‘Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Proje kapsamında Sarıcakaya Kadın Kooperatifi Başkanı Kadriye Okur, Sevgi Söyler, Barlas, Öztürk, Parlak, Çil ve Selek aileleri ile yeni doğan fertlerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Faruk Güler’in mesajının içerdiği hediyeleri takdim edildi. Aileler de yapılan bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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