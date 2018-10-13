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13 Ekim 2018 Cumartesi 18:41

Şarkıcı Elnur Huseynov, Kastamonu’da sokak hayvanları yararına şarkı söyledi

Azeri sanatçı Elnur Huseynov’ın Kastamonu’da sokak hayvanları yararına düzenlediği konserde, çok sayıda hayvansever, Huseynov’un şarkılarına eşlik etti.Kastamonu Belediyesi tarafından hizmet veren Geçici Hayvan Bakımevi’nde Azeri sanatçı...

Şarkıcı Elnur Huseynov, Kastamonu'da sokak hayvanları yararına şarkı söyledi
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Azeri sanatçı Elnur Huseynov’ın Kastamonu’da sokak hayvanları yararına düzenlediği konserde, çok sayıda hayvansever, Huseynov’un şarkılarına eşlik etti.

Kastamonu Belediyesi tarafından hizmet veren Geçici Hayvan Bakımevi’nde Azeri sanatçı Elnur Huseynov konseri düzenlendi. Çok sayıda hayvanseverin katıldığı konserde sokak hayvanları yararına yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde sahneye çıkan Hüseynov’un seslendirdiği şarkılara, hayvanseverler de eşlik etti. Düzenlenen konsere Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Garnizon Komutanı Albay Gamze Aydoğu, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, belediye yöneticileri ve hayvanseverler katıldı.

"Hayvanlara şefkatli olmamızın gerekli olduğunu düşünüyorum"

Programda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Hayvanlarla beraber yaşamanın önemini onlara karşı şefkatli olmamızın gerekli olduğunu düşünüyorum. Onların da bir canlı olduğunu, sevgiye, şefkate ve bakıma ihtiyacı olduklarını anlatmaya gayret gösterdik. Yani biz Kastamonu Belediyesi olarak sırf gösteriş olsun diye şunu yapalım bunu yaptık diyelim diye değil gerçekten bu işi iyi bildiğimizi, hayvan dostu olduğumuzu, sokak hayvanlarının mahallelerimizde, sokaklarımızda bu şehirde bir yeri olduğunu iyi bilenlerdeniz. Hayvan barınağı hayvanların devamlı kalabileceği bir yer Türkiye’de. Buraya gelir hayvan bakıma ihtiyacı vardır. Ona aşısı yapılır. Tedavisi yapılır belli bir süreden sonra tekrar nereden alınmışsa oraya bırakılır. Tabii ki yine sizler için önemli olan şu arkadaşlar: En iyi yaptığımız işlerden biri burada sahiplendirme. İstiyorsanız burada bulunan bütün köpekleri kayıtları tutulmak suretiyle sizlere verebiliyoruz. Siz de bunları sahiplenebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Bu dünyada onlar da yaşamalı”

Konsere katılan Elnur Huseynov ise, “Ama biraz hayvanları düşünmedik. Çünkü bazı oluyor ki kendiniz biliyorsunuz araba çarptı kediye, köpeğe falan. Yani bizim insanlığımız diyor ki biz bu dünyada bütün hayvanlardan bütün varlıklardan en güçlü bir varlığız. Ve onun için onlara destek yapmalıyız. Çünkü yemek vermeliyiz, bu dünyada onlar da yaşamalı , onların da yeri var bizim de yerimiz var. Ve onun için iyi ki varsınız bu konsere katıldınız. Belediye Başkanımıza teşekkürler. Sizin için de güzel şarkılar söyleyeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Ama yüksekten söylemeyeceğiz. Çünkü hayvanları rahatsız etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından konser başladı. Konsere hayvanları ile gelen hayvanseverler Elnur Huseynov’un parçalarına eşlik ettiler. Program konserin de ardından sona erdi.
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