SAS Timi Afrin’de 7 el yapımı patlayıcı imha etti.TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Afrin Aşağı Kezyan köyünde okul içerisinde tespit edilen 7 EYP okul binasının zarar görmemesi maksadıyla SAS timi tarafından etkisiz hale getirildi. EYP’ler müteakiben emniyetli bölgede kontrollü olarak imha edildi.
SAS Timi Afrin’de 7 el yapımı patlayıcı imha etti
SAS Timi Afrin’de 7 el yapımı patlayıcı imha etti.TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Afrin Aşağı Kezyan köyünde okul içerisinde tespit edilen 7 EYP okul binasının zarar görmemesi maksadıyla SAS timi tarafından etkisiz hale getirildi....