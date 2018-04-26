TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Afrin Aşağı Kezyan köyünde okul içerisinde tespit edilen 7 EYP okul binasının zarar görmemesi maksadıyla SAS timi tarafından etkisiz hale getirildi. EYP’ler müteakiben emniyetli bölgede kontrollü olarak imha edildi.

SAS Timi Afrin’de 7 el yapımı patlayıcı imha etti.TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Afrin Aşağı Kezyan köyünde okul içerisinde tespit edilen 7 EYP okul binasının zarar görmemesi maksadıyla SAS timi tarafından etkisiz hale getirildi....

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