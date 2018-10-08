‘Satranç Kafe’de bulunmanın ek ücreti yok, tek kural ‘Sessizlik’

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından İl Temsilciliği öncülüğünde ilk ‘Satranç Kafe’ Isparta’da açıldı. Kafenin açılışı adına düzenlenen Friends Kafe 1.Ulusal ELO Satranç Turnuvası’na Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda sporcu katıldı.

Isparta’da emekli bir lise müdürü tarafından alışılmış kafe konseptinin dışına çıkılan ve 3 kattan oluşan işletme eğitim verilen bir sanat merkezi durumuyla da göze çarpıyor. Kafenin bazı bölümlerinden ek hizmet ücreti alınmazken, o bölümlerde yalnızca eğitim ve öğrenme faaliyetleri yapılıyor. Ücretsiz olarak sosyal ortam sağlananlardan istenen tek şey ise adeta bir kütüphane ortamındaymış gibi müziksiz olan bölümde sessiz olmaları. ‘Satranç Kafe’de ayrıca, haftanın 2 gününde engelliler için sosyal sorumluluk etkinlikleri ve eğlence yapılması planlanıyor.

“Sadece çay - kahve içme yeri değil, sanat merkezi gibi bir mekan tasarladık”

Emekli lise müdürü ve işletmeci Ramazan Başer, “Daha önce çarşı merkezde aynı isimde küçük bir kafemiz vardı. Bir ay önce buraya taşındık. Yerimizin büyüklüğünden dolayı daha değişik bir konsept düşündük. Gençlerin, halkın, ailelerin sadece çay - kahve içme yeri değil, sanat merkezi gibi her türlü ihtiyaca cevap verilebilecek bir mekan tasarladık” dedi.

Herkes ve her kesim için bir şeyler var

Kafe ile ilgili detaylı bilgiler veren işletmeci Ramazan Başer, “Giriş katımız klasik kafeterya anlayışı ile donatıldı. Girişten sonraki sol bölüm gençler için oyun salonumuz, arka taraf ise toplantı ve maç salonu olarak dizayn edildi. Üst kat ise tamamıyla satranç kafe ve ders çalışma salonu olarak, müziksiz donatıldı. Bodrum katı ise sanat kafe ve sanat merkezi olarak tasarlandı. Açacağımız bodrum katımızda bir Latin Amerika Dansları, Avrupa ve Modern Danslar Salonu ve en önemlisi Türk Folkloru ve Halk Dansları Salonu hizmete giriyor. Ayrıca, küçük de olsa bir saz kursu odası, bir gitar kursu odası, keman kursu odası, bir de ney ve ud kurs odası hizmete girecek. Böylece, gençlerimize spor, müzik ve eğlence sunabilecek çok detaylı ve kapsamlı mekanlar tahsis etmiş olacağız. Engelliler de haftada 2 gün ücretsiz toplantı, eğlenme veya arzu ettiği kursa katılma gibi etkinliklere kavuşacaklar” diye konuştu.

“Burayı yaparken klasik bir esnaf olarak değil, eğitimci olarak düşündük”

Yola çıkış noktalarının eğitimcilikten başladığını dile getiren işletmeci Başer, “Biz, burayı yaparken klasik bir esnaf olarak düşünmedik. Ben emekli bir eğitimciyim. Emekli bir lise müdürüyüm. Dolayısıyla bir öğrenci ve çocuk sevgisi var. Bunu burada uygulamak istedik. Gençlerimiz, üniversiteli, liseli veya ilkokul seviyesindeki bir öğrencimiz de ailesiyle birlikte buraya gelebilmeli, satranç oynayabilmeli, dinlenebilmeli ve alt katlarımızda kurslara katılıp, bir enstrüman çalabilmeli veya bir halk dansımızı öğrenebilmeli. Bunların yanı sıra yine ailecek gelip, kahvaltı yapabilmeli, yemek yiyip çay içebilmeli düşüncesiyle böyle bir yer oluşturduk. Yerin de geniş olması sebebiyle böyle bir düşüncemizi gerçekleştirmiş olduk. İnşallah, Isparta’mıza faydamız olur” şeklinde konuştu.

“Kuşlar emekliye ayrılmıyor”

Emeklilikten sonra aktif çalışmaya devam etmek adına böyle bir ortam oluşturduğunu aktaran Başer, “Eğitimin yaşı yok, çalışıp - çalışmamayla da ilgisi yok. İnsan yaşadığı sürece bir alttaki nesile bildiğini aktarmalı. Başka türlü, gelecek nesillere bir şey bırakmazsak, yaşamanın bir anlamı yok. Kuşlar emekliye ayrılmıyor, ölünceye kadar çalışıyor, biz de ölünceye kadar çalışacağız. Eğitim adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” görüşlerinde bulundu.

“Ücret yok, bir şey yiyip - içme mecburiyeti yok ama tek kural var: sessizlik”

‘Satranç Kafe’ konsepti oluşmadan önce o bölümü eğitim katı olarak düşündüğünü ileten Başer, böylelikle daha zengin bir ortam hazırlandığını belirtti; “Satranç temsilcilerimiz veya ildeki spor müdürlerimizle tanışmadan önce de bu katı konumundan dolayı bir eğitim bölümü olarak düşünmüştük. Yetkililerle konuştuktan sonra da netleştirdik. Artık kafemizin bu bölümü satranç merkezi salonu olacak. Ücret yok, bir şey yiyip - içme mecburiyeti yok.

Gerek satranç oynamak isteyenler, gerek ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz buraya gelip istediği kadar satranç oynayıp ders çalışabilecek. Buradaki tek kural, sessizlik. Eğitim ve spor yaparken de buraya gelenlerin buna uymaları gerekiyor.”

“Buraya gelsinler, çocuklarını getirsinler”

“Ben bütün Ispartalıları buraya davet ediyorum” diyen Başer, “Gelecek olanlar, burada bir şey yiyip içmek zorunda değiller. Buraya gelsinler, çocuklarını getirsinler. Çocuklarına burada satranç oynatabilirler. Gerekirse bizim görevlilerimiz, bilmeyenlere satranç öğretebilir. Aynı şekilde halkımız da burada alt bölümlerdeki kurslarımıza katılabilir ve dans öğrenebilir. Bilhassa, dünyanın en güzel danslarına sahip folklorumuzu öğrenebilirler. Harmandalı, zeybek, Çorum ve Bitlis oyun ekibi, bunların dünyada eşi ve benzeri yok. Bunlar hem spor hem aynı zamanda eğitim, hem de folklorumuzun yaşaması için önemli ögeler. Ayrıca, yine boş zamanların değerlendirilmesi adına herhangi bir enstrüman, keman - gitar - ud öğrenmek isteyenler için de her türlü imkanımız mevcut” ifadelerini kullandı.

Kiraz: “Türkiye’ye de örnek teşkil edecek ve bundan sonra da artacağını düşünüyoruz”

Türkiye’de TSF vasıtasıyla, il temsilciliği koordinesinde desteklenen nitelikte bir ilk teşkil eden ‘Satranç Kafe’ ile ilgili ülke genelindeki kafelerin artacağına inandıklarını belirten Türkiye Satranç Federasyonu Isparta İl Temsilcisi Mine Kiraz ise, “Mekanımıza özel bir turnuvamız var. Buranın kafe oluşunun yanında bir başka özelliği de Türkiye’deki ilk ‘Satranç Kafe’ olması. Türkiye Satranç Federasyonu’muzun proje kapsamında bize sundukları olanaklarla, burada firma sahibi ve işletmeciyle bir anlaşma yaptık. Kendisi burayı satranç turnuvası ve sporcular için daha kullanışlı hale getirdi. Sırf satranç sporcuları için üst katı tahsis etti. Bu, Türkiye’de ilk olan bir şey. Türkiye’ye de örnek teşkil edecek ve bundan sonra da artacağını düşünüyoruz. Sporcularımız ve velilerimiz memnun. Çünkü, her yerde satranç oynanamıyor. Satrancın sessiz bir ortamda oynanması gerekiyor. Başka müşterilerin olmaması gerekiyor. O anlamda Isparta şu anda çok şanslı” dedi.

“Kafalar çalıştığı zaman, ne çocuklardan ne de başkalarından zarar gelmez”

‘Satranç Kafe’nin açılışı adına ulusal bir turnuva düzenlendiğini dile getiren Satranç Isparta İl Temsilcisi Kiraz, “Bu işletmenin açılışı için özel bir satranç turnuvası düzenlendi. Friends Kafe adına 1.Ulusal ELO Satranç Turnuvası düzenlendi. İnşallah, devamı da gelecektir. Vatandaşların ilgisi de çok fazla. Çok merkezi bir yerde bu turnuvanın olması, satranç adına da farkındalığı artırmış oldu. İlgi çekince ‘Ne oluyor burada?’ diye gelenler oluyor. Böyle olunca satranç ve turnuvamız da daha görünür hale geldi. Çünkü satranç, diğer sporlar gibi seyircisi olan bir spor değil. Tüm halkımızı bekliyoruz, satranca da önem versinler. Bu aynı zamanda zihinsel bir aktivite. Güzel bireyler ve güzel bireyler yetişmesine imkan tanıyor. Kafalar çalıştığı zaman, ne çocuklardan ne de başkalarından zarar gelmez” ifadelerini kullandı.