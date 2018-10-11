‘Savaş ve Barış’ kavaramı V. Uluslararası Felsefe Kongresi’nde ele alınıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından gerçekleştirilen ve yerli-yabancı çok sayıda felsefecinin katılacağı V. Uluslararası Felsefe Kongresi’nde ‘Savaş ve Barış’ kavramını tartışılacak. Üç...

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından gerçekleştirilen ve yerli-yabancı çok sayıda felsefecinin katılacağı V. Uluslararası Felsefe Kongresi’nde ‘Savaş ve Barış’ kavramını tartışılacak. Üç gün sürecek kongrede toplam 96 konuşmacı sunum yapacak.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen V. Uluslararası Felsefe Kongresi’nin açılış töreni gerçekleştirildi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın yanı sıra kongreye yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda akademisyen katıldı. Kongreye öğrenciler de ilgi gösterdi.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, savaşın neredeyse bütün inançlarda ve ideolojilerde dış politikanın belirlenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Hemen hemen hiçbir devletin kendisini bölgesel ve uluslararası çatışmaların dışında tutabilecek ayrıcalığa sahip olmadığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Artık kendi ekonomisini oluşturan savaş olgusu, yüksek teknolojilerin kullanıldığı ve bir o kadar da yıkıcı bir dış politika aracı hâline gelmiştir. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesiyle birlikte ortaya çıkan insan hakları ihlâlleri, yoksulluk, mültecilik gibi trajik meseleler ancak ortak umudumuz ve hayâlimiz olan dünya barışını tesis etmekle mümkün olabilir. Bu anlamda savaş ve barış olgularını sadece uluslararası ilişkiler diliyle değil, daha iyiyi daha güzeli hedefleyen felsefî yaklaşımların da belirleyici olduğu ortak bir söylem ve anlayış zemininde tanımlamaktan başka çıkar yolumuz yoktur” diye konuştu.

BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen ise konuşmasında, 2008 yılında bir Avrupa Birliği Projesi kapsamında düzenlemeye başladıkları Uluslararası Felsefe Kongresi’nin bu yıl 5. sini düzenleyecek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Felsefenin dünya meseleleri karşısındaki duruşunu, irdelemesini ve açıklamalarını ve felsefenin canlı bir şekilde devam ettiğini göstermek istediklerini belirten Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen, kongrede emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

Bursa Felsefe Kulübü Başkanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Gürkan Kaya da yerel belediyelerin günlük politikaları çözmek yerine, danışman kadrolarına felsefecileri alarak meselelerin çözümü için uğraşmaları tavsiyesinde bulundu.

İsveç, Bulgaristan, Cezayir, İran, Azerbaycan, Almanya, Polonya, Pakistan ve Slovakya’dan gelen 23 yabancı konuşmacının yanı sıra Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin felsefe, sosyoloji, kamu yönetimi, siyaset bilimi, tarih, müzik, sanat tarihi, sınıf öğretmenliği gibi bölümlerinden davetlilerin katılacağı kongrenin açılış oturumunu Ege Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Arslan gerçekleştirdi. 13 Ekim’de sona erecek kongrenin kapanış konuşmasını ise Almanya Flensburg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ulrich Glassmann yapacak.