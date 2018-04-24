Savaşın çocuklarına sosyo psikolojik destek

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Yunus Emre Yapıcı, Hem Suriye’de hem Türkiye içerisindeki mültecilere destek vermeye çalıştıklarını, savaşın çocuklarına sosyo psikolojik alanlarında destek verdiklerini söyledi.

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Halep Kentine bağlı Azez ilçesi Soran beldesinde 7 yıldır savaşın içerisinde bulunan Suriyeli çocuklara Yeryüzü Doktorları tarafından sosyo psikolojik alanında destek veriliyor. Proje Koordinatörü Yunus Emre Yapıcı, Dünyada yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, “Sağlık alanında çalışmalarımız var. Sağlık Hizmetleri anne çocuk beslenme doğum merkezleri yaptığımız hizmetlerden bazılarıdır. Sizler de biliyorsunuz ki savaş coğrafyalarında Anneler ve çocuklar ilk mağdur olanlardır. Bizler de ilk olarak bu bölgeye grupları odaklanmayı düşünüyoruz. Bu anlamda sosyo psikolojik destekler ve rehabilitasyon programları yapıyoruz. Şu aynı zamanda Suriye’de faaliyetlerimiz var. Krizin ilk başladığı günden bu yana Hem Suriye’de hem Türkiye içerisindeki Suriyeli mültecilere destek vermeye çalışıyoruz” dedi.

Yapıcı, özellikle sağlık alanında sosyo psikolojik alanlarında desteklerinin devam ettiğini ifade ederek, “Şu anda da Soran’dayız, Fırat Kalkanı Bölgesindeyiz. Burada yakın zamanda sağlıklı birimi açacağız. Bu birim aynı zamanda burada doğum hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetleri vereceğiz. Odak noktanız sağlık ve çocuklar Bugünkü etkinliğimizde de çocuklara, yönelik olmasıdır. Savaş mağduru çocukların, savaş psikolojisi yaşamış çocuklara biraz destek olmak amaçlı çalışıyoruz. Psikolojik destek anlamında atölyelerimiz sanat çalışmalarınız var. Onların Savaşı atmosferinde uzaklaşmaları sağlamaya çalışıyoruz biraz daha göre psikolojik, anlamda hayatını daha olumlu daha güzel günlerini göstermeye çalışıyoruz. Yeryüzü doktoru olarak iyiliğin ve sağlığın olduğu her yerde her yere iyilik ve sağlık getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.