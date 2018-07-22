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22 Temmuz 2018 Pazar 10:56

SDÜ Öğrenci Memnuniyetinde en iyi 10 üniversite içerisinde

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 yılı sonuçlarına göre, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ilk 10 sıradaki üniversiteler arasında yer alırken, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Üstün Performans...

SDÜ Öğrenci Memnuniyetinde en iyi 10 üniversite içerisinde
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Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 yılı sonuçlarına göre, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ilk 10 sıradaki üniversiteler arasında yer alırken, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Üstün Performans Ödülüne layık görüldü.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarınca gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2018 yılı sonuçları açıklandı. Üniversitelerdeki öğrencilerin üniversitelerden memnuniyet düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamak amacıyla yapılan araştırmaya, 103 devlet, 63 vakıf üniversitesinden, 26 bin 513 öğrenci katıldı.

“Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı”, “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyeti”, “ Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği”, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği”, bileşenlerinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Süleyman Demirel Üniversitesi, ‘Devlet Üniversitelerinin Memnuniyet Alanları Sıralaması’nda 10. sıraya yerleşti.

TÜMA ayrıca, öğrencilere öğrenim gördükleri üniversitenin rektörünü değerlendirmeleri amacıyla 10 maddeden oluşan “Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği” uyguladı. 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrenciden öğrenim gördükleri üniversitenin rektörlerine ilişkin veri topladı.

Analiz sonrasında SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Üstün Performans Ödülüne (ÜniAR Bronz Ödülü) layık görüldü.
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