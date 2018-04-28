Seçim öncesi Bursa’ya hızlı tren müjdesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursa’nın Ankara ve İstanbul ile arasını 2 saate indirecek hızlı tren projesinin üst yapı çalışmalarına önümüzdeki ay başlanacağını ve 2019 yılında biteceğini duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dobruca Tesisleri’nde ilçe belediye başkanları ile Bursa’daki ulaşım alanında yatırımların ele alındığı ulaştırma koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Bakan Ahmet Arslan, Bursa’nın Ankara ve İstanbul ile arasını 2 saate indirecek hızlı tren projesinin üst yapı çalışmalarına önümüzdeki ay başlanacağını ve 2019 yılında bitirileceğini duyurdu.

Bursa’ya yapılacak en önemli yatırımlarından bir tanesinin hızlı tren olduğunu dile getiren Arslan, "Daha önce Bursalılara verdiğimiz söz kapsamında Bursa’yı Bilecik üzerinden hem İstanbul’a hem Ankara’ya hızlı tren ile bağlamaktı. Böylece Bursalının Ankara’ya ve İstanbul’a 2 saat 15 dakikada hızlı tren konforu ile gitmesi sağlamayı amaçlıyoruz. Herkesin malumu Bursa Yenişehir arası alt yapı çalışmaları devam ediyor. Yüzde 45’ler mertebesine geldik. Yine devamında Yenişehir’den Bilecik’e alt yapının tamamlanması, Bilecik Bursa arası 106 kilometrenin tamamının üst yapısının yapılması ile ilgili ihaleleri yaptık. Bu ayın 3’ünde yani 3 Nisan’da teklifleri aldık. Şu an da değerlendirmemiz devam ediyor ama son aşamasına geldi. Hedefimiz önümüzdeki ay içerisinde tamamen ihale süreçlerini bitirip, böylece Bursa, Bilecik, Ankara, İstanbul hızlı treninin üst yapısına başlamış olacağız. Hedefimiz 2019 sonuna kadar hızlı tren hattının tamamının bitirilerek test aşamasına getirilmesi ve 2020’ye Bursa’yı ve Bursa’ya gelmek isteyen misafirleri hızlı trenle tanıştırmış olacağız. Bu proje bugüne kadar 1 milyar 210 milyon para harcadığımız projedir. Proje tamamlandığındaki maliyet ise 5 milyar 600 milyon olacak. Sadece Bursa hızlı treni için harcadığımız para bu olacak. 106 kilometrelik hat için. Helali hoş olsun. Bursalı bunu ziyadesi ile hak ediyor" dedi.

Bursa metrosuna bu yıl içinde kazma vurulacak

Bursa Yıldırım’a yapılacak olan metro ile ilgili de konuşan Arslan, "Bursa’nın bir çok raylı sistemi var ama özellik şehrin Yıldırım bölgesine hizmet edecek metro ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesinin çalışması var. Ulaşım master planını büyükşehir belediyesi yürütüyor. Bakanlık olarak biz de koordineli çalışıyoruz. Hedefimiz bu sene içinde ulaşım master planını bitirmek. Buna bağlı olarak da proje ve ihale süreçlerini bitirerek belediye ile birlikte bu sene içinde buna kazma vurmak istiyoruz. Bursalıların bunu dört gözle beklediğini biliyorum" diye konuştu.

Karayollarına yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi

Karayollarında yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Arslan, "Son 15 yıldır yaptıklarımız 80 yılda yaptıklarımızın 3 katı bazen 4 katıdır. Biz Bursa’da 2002 öncesi 10 yıllık periyodda 1 milyar 800 milyonluk ulaştırma alanında yatırım yapmışken, sadece bizim bakanlığımızın son 15 yılda Bursa’da yaptığı yatırımlar 6 milyar 815 milyondur. Fiilen bizim yaptığımız yatırım 6 buçuk milyar, kamulaştırma dahil yap-işlet-devret modeli ile İstanbul istikametini veya İzmir istikametine yaptığımız otoyollardır. Toplam 13 milyar 315 milyon TL yatırım demek. Eski para ile 13 katrilyon para demektir. Bursa’da yaptığımız çalışmaları görmek adına bizi memnun ediyor" dedi.

Bursa’da 80 yılda yapılan bölünmüş yol toplamı 195 kilometreyken 15 yılda bunun üzerine 348 kilometre yol yaptıklarını kaydeden Bakan Arslan, "Bursa’da şuan 543 kilometre bölünmüş yol var. Yüksek standartla kaliteli sürüş sunan bütümlü sıcak karışımlı yollarda da 148 kilometre varken biz bunun üzerine 449 kilometre daha yaptık. Bitirdiğimiz projeleri bahsetmiyorum. Şu an fiilen Bursa’da devam eden büyük ölçekli proje sayımız karayolu sektöründe 17 adettir. Bu 17 adet projenin bedeli de 2 milyar 327 milyon TL’dir. Bunun da 1 buçuk milyarını harcamış durumdayız, geri kalanını da kısa sürede yapacağız. Özellikle Harmancık bölgesinin hem Dursunbey’e bağlanması, hem Tavşanlı’ya bağlanması adına çok önemli bir hizmet ifa ettiğini biliyoruz. Kaza kara noktası denilen sıkıntılı bir nokta vardı onun ihale süresini gerçekleştirdik ve şimdi işe başlıyoruz. Öncelikle kaza kara noktası dediğimiz yeri halletmek üzere işe başlayacağız ve kısa sürede önümüzdeki yıl bunu bitirmiş olacağız. Harmancık bölgesi projeleri 226 milyondur. Yenişehir, Bilecik, Osmaneli ayrımında yol çalışmamız devam ediyor. Bunun proje bedeli 144 milyondur ve bunu da önümüzdeki yıl içinde bitireceğiz" diye konuştu.

6 bin 170 metrelik 3 tünel

Gemlik Serbest Bölgesi’nde Gemport bağlantı yolunun kısa ama önemli bir proje olduğunu ve bu yıl içinde bitireceklerini belirten Arslan, "Mudanya, Kurşunlu-Bursa-Gemlik ayrımı arası yaklaşık 134 milyon proje bedelli yolumuz var. Sıcak asfalt yapılması hedefleniyor. 2 yıl içinde bitireceğiz. İnegöl, Yenişehir arası önümüzdeki yıl bitireceğimiz bir projedir. Bunun da bedeli 62 milyondur. Bölünmüş yol, sıcak asfalt hale getireceğiz. Bursa-Orhaneli ayrımı Keles yolu da önemli projeler arasındadır. Proje bedeli 165 milyondur. Bunu da önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz. Bursa, Keles, Orhaneli, Harmancık ayrımı ve Erenler, Orhaneli, Harmancık dahil birçok kısmı kapsıyor. Bu projede 219 milyonluk TL’liktir. Bununla ilgili de süreçleri hızlandırdık. Özellikle burada Erenler, Doğancı Barajı bağlantısı çok önemliydi. Burada 6 bin 170 metrelik 3 tane tünelimiz var. Düşünürseniz Türkiye 3 bin metrelik Bolu Dağı Tüneli’ni 19 yılda bitirebildi. Sadece biz bir bölgede 6 bin 170 metrelik tünellerden bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

Uludağ Yolu bu yıl içinde tamamen bitecek

Doğancı Barajı varyantı denilen yerin bedelinin 133 milyon TL olduğunu belirten Arslan, "Burası için daha önce Bursalılara söz verdik. Burayı hemen bitireceğiz dedik. İhalesini de yaptık, firmayı sözleşmeye de davet ettik. Ancak Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazlar ve süreçlerinin uzaması ile ilgili ciddi bir zaman kaybettik. Ancak burası ile ilgili Kamu İhale Kurumu’nun verdiği karara uygun olarak kararı bitirdik. Firmayı da sözleşmeye davet ettik. 1 hafta 10 gün içinde sözleşmemizi imzalayıp işe başlayacağız. 1 ay içinde de temeli atacağız. Bursalılara verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Orhangazi otoyol bağlantısı ile ilgili de yaptığımız bir çalışma var. Onu bu yıl içinde bitireceğiz. Bursa Uludağ yolu, önemli bir çalışmaydı. Hem genişlemesi hem sıcak asfalt yapılması ile ilgili süreçler başladı. Özellikle turizm mevsiminde kullandığı bu yolla ilgili memnuniyet hem bize hem Bursa’daki sorumluluk alan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na, vekillerimize, büyükşehir belediye başkanı ve il başkanımıza da teşekkürler geliyor. Bunu da bu yıl içinde bitirmiş olacağız" dedi.

"Bursa-Karacabey yolunda muhtelif köprüler yapıyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Arslan, "79 milyonluk bir proje bunu da kısa sürede bitirmek adına arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapıyorlar. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda muhtelif köprü ve alt geçitler vardı. Bununla ilgili İnegöl belediyemize teşekkür ediyoruz. Yapmaları gereken kamulaştırmalar ve binaların teslimi ile ilgili gerekli işlemleri yaptılar. Bakanlık olarak bizde onun devamında köprü ve kavşakların bitirilmesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. En son bir kavşağında bitirilmesi ile ilgili İnegöllülere mahcup olmayalım diye sözümüz vardı. Onu da kısa sürede yapıp en geç 15 Temmuz itibari ile hizmete açmış olacağız. Bursa çevre otoyolu ile ilgili özellik Hasanağa Organize sanayi bölgesine ve oradaki diğer sanayilere bağlanmasıyla ile ilgili talep vardı. Onu da sanayicilerimiz kamulaştırmasına halledecekler. Onlar kamulaştırma problemini çözer çözmez projemiz hazır. Bunlar fiilen devam ettiğimiz projeler bu projelerin dışında projesini hazırladığımız bu ve yıl yatırım planlarına aldığımız yine birçok işimiz var. Bursa’da yapmamı gereken çok hizmet var. Bursa ülkemiz sanayisi adına çok büyük önem arz ediyor. Bursalı için değil Türkiye için önemli bir görev ifa ediyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, hızlı tren ile ilgili ihale sürecinin başladığını 2019 yılında test sürüşlerinin yapılıp 2020 de hizmete açılacağını dile getirdi. Ulaşım yatırımlarıyla Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir olanak sağlandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Hem demiryolu, hem karayolu hem de havayolu ulaşımında ülkemizin eriştiği nokta 15 yıl önceden tahayyül edebileceğimiz bir nokta değildi. Bursa, son 15 yılda 13,5 milyar liralık liralık ulaşım yatırımına kavuşmuş. Bu, çok önemli bir rakam. Bugün ulaşım hususunda son derece yararlı ve faydalı bir çalışma yaptık. Bursa’nın önümüzdeki dönemine damga vuracak projelerle ilgili geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Hızlı trenin 2019’un sonunda tamamlanacak olması, yüksek hızlı tren konusunda Bursa’nın ve Bursalıların kafasında oluşturulmaya çalışılan algıları bertaraf edecek mahiyette net ve sarih birtakım açıklamalarda bulundu. İhale süreci başladı ve 2019 yılı sonunda inşallah Bursa’nın yüksek hızlı trenle ilgili test sürüşlerine başlayacağız. Bursalıları bu konforlu hizmetle 2020’de buluşturacağız" diye konuştu.

Bandırma- Bursa arasına yeni hat

Bursa’nın sanayi, tarım ve ticaret kenti olduğunu işaret eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bursa’da sanayicilerin ve üreticilerin mallarını en kısa yollardan uluslararası pazarlara aktarmak bakımından önemli olan taşımacılık sektörüyle ilgili olarak, bugün bir müjdeyle daha karşılaştık. Şu anda hızlı tren hattını Gemlik Limanı’na bağlayacak hatla ilgili çalışmalar, hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün duyduk ki Bandırma-Bursa arasında yeni bir hattı önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Böylelikle Bursalı sanayici ve yatırımcılarımızı, iş adamlarımızı İzmir’in limanlarıyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi.