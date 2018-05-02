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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:32

Seçmen listeleri askıda

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimleri sebebiyle seçmen listeleri askıya çıkarıldı.Sabah saat 08:00 itibariyle vatandaşların bilgilendirilmesi...

Seçmen listeleri askıda
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Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimleri sebebiyle seçmen listeleri askıya çıkarıldı.

Sabah saat 08:00 itibariyle vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla muhtarlıklara asılan seçmen listeleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına göre 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar yerlerini koruyacak. Vatandaşlar, muhtarlıkların yanı sıra E-Devlet ve YSK Başkanlığı internet siteleri üzerinden de nüfus bilgilerini girerek isimleri sorgulayabilecekler. İnternetten ve muhtarlıklarda asılı olan listelerde isimleri olmayan vatandaşlar ise nüfus müdürlüklerine giderek bilgi alabilecekler.

“Vatandaşlar isim kontrollerini yapsınlar”

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, seçmen listeleri ile alakalı bilgiler verdi. Açıkgöz, 12 Mayıs tarihine kadar seçmen listelerinin askıda olacağını aktararak, “Listeler bugün sabah 08:00 itibariyle asıldı. 12 Mayıs akşam 17:00’a kadar devam edecek. Vatandaşlarımızı sosyal medyadan bilgilendirdik. Kontrollerini yaparak isimlerinin olup olmadıklarına baksınlar. Eğer isimleri yok ise önce nüfus müdürlüğüne, daha sonra Yüksek Seçim Kurulu’na bilgi versinler. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Biz üzerimize düşen görevi yaptık. Hafta sonları 08:00-17:00 saatleri arasında seçmen listelerimiz askıda olacak. Vatandaşlar bu anlamda internet üzerinden de YSK’nın servisine girip, TC kimlik numaralarını ve nüfus bilgilerini yazarak olup olmadıklarını kontrol edebilirler. 10 gün kalacak. Bugün astık. Ayın 12’sinde indireceğiz, 10 günlük bir süremiz var” dedi.
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