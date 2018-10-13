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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:14

Seğmenlerden Ankara Kalesi’ne kortej yürüyüşü

Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıldönümünde Ankara Kalesi’ne kortej halinde yürüyen seğmenler, göndere bayrak çekti.

Seğmenlerden Ankara Kalesi'ne kortej yürüyüşü
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Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıldönümünde Ankara Kalesi’ne kortej halinde yürüyen seğmenler, göndere bayrak çekti.

Ankara’nın başkent ilan edilişinin 95. yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, ilk tören Ankara Valisi Ercan Topaca’nın katılımıyla Anıtkabir’de başladı. Daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Birinci Meclis’e geçen Topaca, burada gerçekleştirilen törende konuştu.

Konuşmaların ardından Topaca ve beraberindekiler, kortej halinde Ankara Kalesi’ne yürüyen seğmenleri selamladı. Vatandaşların sevgi gösterileriyle yürüyen seğmenler, Ankara Kalesi’ne vardı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, seğmenlerce göndere bayrak çekildi. Seğmenler, kaledeki vatandaşlar gösteri yaptı.
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