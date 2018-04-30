Fatih’te bir otelde çıkan yangında şehit olan itfaiye eri Taner Çebi için İtfaiye Daire Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Şehidin naaşı itfaiye aracında taşınırken meslektaşları uzun süre siren çaldı. Şehidin küçük kızı babasının naaşının taşındığı itfaiye aracına bindirildi.

Fatih’te bir otelde çıkan yangında şehit olan itfaiye eri Taner Çebi için İtfaiye Daire Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Şehidin naaşı itfaiye aracında taşınırken meslektaşları uzun süre siren çaldı. Şehidin küçük kızı babasının naaşının taşındığı itfaiye aracına bindirildi.

Fatih Sultanahmet’te bir otelde çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden itfaiyeci Taner Çebi için İtfaiye Daire Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Törene, evli ve 2 çocuk babası şehit itfaiye eri Çebi’nin çok sayıda seveni katıldı. Şehidin naaşı itfaiye aracında taşınırken sevenlerinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Meslektaşları şehidi uzun süre itfaiye sirenleri çalarak cenaze namazının kılınacağı camiye uğurladı.

Şehidin küçük kızı babasının naaşının taşındığı itfaiye aracına bindirildi

Şehidin her şeyden habersiz küçük kız bebeğini ise babasının meslektaşları biran olsun yanlarından ayırmadı. Şehidin küçük kızı babasının naaşının taşındığı itfaiye aracına bindirildi. Minik kız, şehit babasının daha önce oturduğu itfaiye aracının koltuğunda oturarak sirenler eşliğinde camiye geldi.