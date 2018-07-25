GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 19:24

Şehidin naaşı geçerken duygulandıran görüntü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandığı sırada Türk bayrağının dalgalandığı görüntü duygulandırdı....

Şehidin naaşı geçerken duygulandıran görüntü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandığı sırada Türk bayrağının dalgalandığı görüntü duygulandırdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü beğeni rekoru kırdı.

10 Haziran tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasında teröristlerce önceden döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan (27) yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede önceki gün şehit olan Ercan’ın naaşı, memleketi Elazığ’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı cenaze aracına götürülürken çalıştığı iş yerinin penceresinden Tuba Uyur da telefonu ile görüntü çekti. Çektiği görüntüyü izleyen Uyur, şehidin naaşının tam cenaze aracına getirildiğinde saat kulesindeki bayrağın biranda dalgalanmaya başladığını fark etti. O an karşısında duygulanan Uyur, görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

İHA muhabirine o anı anlatan Tuba Uyur, "Öğlen namazında Elazığlı şehidimiz Fatih Ercan’ın cenaze törenini izliyorduk. Top aracı ile saat kulesinin önüne getirilirken bende o esnada çekim yapıyordum. Çekim yaparken bayrağın bu hareketini fark etmedim. Daha sonra görüntüleri izlerken şehit aracının saat kulesinin önüne geldiğinde bayrağın saygı duruşunda durduğunu fark ettim. Oradaki kalabalık tekbirler getirirken, bayrağın da dalgalanarak şahlandığını gördüm. Sosyal medyada paylaştım. Kısa bir süre sonra büyük ilgi gördü. Onlar da almış paylaşmış. Çok güzel görüntüler. İzlerken tüylerimiz diken diken oldu" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku