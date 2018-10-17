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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:28

Şehir Hastanesi açılıyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi’nin 30 Ekim 2018 tarihinde açılıp hizmete gireceğini açıkladı.Eskişehirli’lerin merakla beklediği Şehir Hastanesi’nin açılış tarih belli oldu. İl Sağlık...

Şehir Hastanesi açılıyor
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi’nin 30 Ekim 2018 tarihinde açılıp hizmete gireceğini açıkladı.

Eskişehirli’lerin merakla beklediği Şehir Hastanesi’nin açılış tarih belli oldu. İl Sağlık Müdürü Bilge, yaptığı açıklamada, 30 Ekim’de Şehir Hastanesi’nin açılacağını ifade ederek, "Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir’e yapılmış en büyük sağlık yatırımlarından biri olarak sağlıkta hizmet kalitesini üst düzeye çıkaracak, bölgenin en ileri sağlık merkezlerinden birisi olacak. Hastalarımız bir veya iki kişilik odalarda ve nitelikli yataklarda içerisinde banyo ve tuvalet olacak şekilde hizmet alacak. Hastane bin 86 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Yüksek standart ve konfora sahip odaların 402 adedi tek kişilik, 191’de çift kişilik. Hastanede 37 ameliyathane, 153 yataklı yoğun bakım ünitesi, 264 poliklinik, 24 yataklı diyaliz ünitesi bulunuyor ve 90 yatak ruh sağlığı bölümüne ayrılmış durumda. 122 yatakta ise kanser hastalarına yönelik onkoloji yoğun bakım ünitesi, bulunuyor" açıklamalarında bulundu.

Eskişehir il Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eğitim Araştırma Hastanesi ünvanlı Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, Eskişehir Devlet Hastanesinin 27 Ekim 2018 tarihinde taşınmaya başlanacağını belirterek, 30 Ekim 2018 tarihinde de açılışı yapılarak poliklinik ve acil yatan hasta hizmeti verilmeye başlanacağını kaydetti.
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