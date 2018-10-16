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16 Ekim 2018 Salı 11:23

Şehir ve Medeniyet Okulu kayıtları başladı

Eyüpsultan Belediyesinin ödüllü projesi “Genç Akademi Şehir ve Medeniyet Okulu” yeni dönem eğitimlerine başlıyor.

Şehir ve Medeniyet Okulu kayıtları başladı
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Eyüpsultan Belediyesinin ödüllü projesi “Genç Akademi Şehir ve Medeniyet Okulu” yeni dönem eğitimlerine başlıyor.

Kendine has eğitim modeli ile alanında bir ilk olan Genç Akademi Şehir ve Medeniyet Okulu’nda, uzman akademisyenlerin danışmanlığında, atölyeler, seminerler, okumalar, saha araştırmaları ve proje uygulamaları gerçekleştirilecek. Bu eğitimler kapsamında toplamda 8 başlık altında atölye çalışmaları düzenlenecek.

Atölye toplantıları, şehir gezileri, şehir seminerleri, sosyal etkinlikler, okuma programları ve saha uygulamaları ile Şehir ve Medeniyet Okulu’nun yeni dönem öğrencilerini yoğun ve faydalı bir dönem bekliyor.

Düşünebilen, düşündüğünü hayata aktarabilen bir nesil

Eğitimler; medeniyetimizin kültürel ve tarihi merkezi konumundaki Eyüpsultan’da düşünebilen, düşündüğünü hayata aktarabilen bir nesil yetiştirme amacı taşıyor. Bu eğitimler ayrıca, medeniyetin yeniden ihya ve inşası için bir perspektif geliştirme, gençlerin dünyayı anlaması, tarihini öğrenmesi adına ayrı bir önem taşıyor.

Kimler başvurabilir?

Şehir ve Medeniyet Okulu, şehir, şehirlilik ve şehircilik üzerine çalışan, bu alanlarda eğitim alan, şehrin sorunları ile ilgilenen ve yeni bakış açıları geliştirmek isteyen herkesin başvurusuna açık. Adayların ihtisas alanlarına uygun atölyeleri doğru seçmeleri, üzerine çalışmak ve kendilerini uzmanlaştırmak istedikleri alanları açıkça belirtmeleri gerekmektedir.

Son başvuru 25 Ekim

Şehircilik üzerine gerçekleştirilen, merkezine öğrenci odaklı araştırma ve geliştirmenin konumlandırıldığı Genç Akademi Şehir ve Medeniyet Okulu, üniversite, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde çok yönlü ve entegre bir eğitim olanağı sunuyor. Gerekli tüm tedariklerin Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi tarafından gerçekleştirildiği programda öğrencilere ücretsiz kitap ve sosyal etkinlik imkanı sunuluyorken dönem sonunda yıl boyunca üzerinde durulmuş olan çalışmalar somut ürünler haline getirilerek öğrencilerin isimleriyle yayınlanmakta ve bu yayınlar öğrenciler için geleceklerinde önemli bir referans teşkil etmektedir.
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