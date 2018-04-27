Şehit ailesine minibüs şoföründen örnek davranış

Tokat’ta özel halk minibüsü şoförünün şehit ailesini rampa yolda yürüyerek yorulmaması için güzergahını değiştirerek Garnizon şehitliğine kadar aileyi götürerek bırakması örnek oldu.

Tokat’ta şehir içi yolcu taşımacılığı yapan S.S.3 Nolu Özel Şehir İçi Halk Otobüsü şoförü Murat Olgun, Erenler Mahallesi hattında çalışırken minibüse binen yaşlı kadının ’şehitliğe giden yolda bırakır mısın?" şeklindeki sorusuna duyarsız kalmadı. Minibüs şoförü şehit annesi olduğunu tahmin ettiği yaşlı kadınla birlikte yanında bulunan bir kadın ile genci güzergah dışına kadar çıkarak şehitliğe kadar götürdü. Minibüs şoförü Olgun, oldukça dik olan şehitlik yolunu yaşlı kadının çıkamayacağını düşünerek hareket ettiğini ifade ederek, "Gelini veya kızı ile yanlarında bir çocuk olan yaşlı kadın, ’buradan yavaş yavaş çıkarız’ diye kendi aralarında konuşuyordu. Şehitliğin yolu rampa olduğu için çıkamayacak durumda idi. Teyzeye şehit yakınları mı olduklarını sorduğumda bana kafasını sallayarak ’evet’ deyince, ben seni bırakırım dedim. Teyzeyi şehitliğe bıraktım. Durumdan yolcuların haberi yoktu, teyze yakınımda oturduğu için konuşmalarımızı duymadılar. Onlarda şehitliğin kapısına kadar bırakınca şehit ailesi olduğunu anladılar. Oradan güzergahına geri döndüm. Şehit ailesi olduğunu öğrendiğimde elini öpmek istedim. Tüylerim diken diken olmuştu" diye konuştu.

Midibüs şoförünün örnek hareketi meslektaşları ve kooperatif yöneticileri tarafından takdirler karşılandı. Yaşanan o anlar ise midibüsün güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Adana’daki yaşanan üzücü olayın ardından şehit ailesine karşı sergilenen örnek davranış takdir gördü. Adana’da özel bir halk otobüsü şoförünün, şehit annesi olduğunu belirten yolcuya ve devlete hakaret etmesi tepki çekerken, gözaltına alınan şahsı şehit annesinin elini öperek özür dilemişti.