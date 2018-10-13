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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:44

Şehit Bedirhan’ın babasına askerlerinden sürpriz

Kayseri İl Jandarma Komutanlığında askerlik yapan kısa dönem erler yemin töreninde PKK’lı teröristlerinin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’yo unutmadı. Yemin...

Şehit Bedirhan'ın babasına askerlerinden sürpriz
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığında askerlik yapan kısa dönem erler yemin töreninde PKK’lı teröristlerinin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’yo unutmadı. Yemin töreninin sonunda şehit anne ve bebeğinin fotoğrafının bulunduğu pankartı açan askerler duygusal anlar yaşattı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz günü PKK’lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya şehit oldu. Anne ve bebeğin cenazesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle Sivas’ın Şarkışla ilçesinde şehitler mezarlığında yan yana toprağa verildi.

PKK’lı teröristlerin saldırısında hem eşini hem de 10 aylık oğlununu şehit veren Astsubay Üstçavuş Serkan Karakaya görev yaptığı Hakkari’den tayin olarak Kurban Bayramı sonrası Kayseri İl Jandarma Komutanlığında göreve başladı. Karakaya’nın görev yaptığı birlikte 372’nci kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi. Yemin eden askerler törenin sonunda komutanlarına sürpriz yaptı. Şehit anne ve bebeğinin fotoğrafının olduğu pankartı açan askerler ’Nurcan anne ve Bedirhan bebek ruhun şad olsun’ diyerek duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
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