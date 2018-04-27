Şehit binbaşıyı öğrenciler kabri başında andı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde öğrenciler şehit binbaşıyı kabri başında andı.

2008 yılında şehit düşen Binbaşı Ercüment Türkmen, Bursa’da adının verildiği ortaokulun öğrencileri tarafından şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı. Bu yılki anma törenlerine Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Şehit binbaşı Mudanya’daki mezarı başında anıldı. Anma törenine öğretmenler, şehidin eşi Çağla Türkmen, oğlu Doruk ve arkadaşları, silah arkadaşları da katıldı. Şehit için dualar edildi.

Kaymakam Sözer, “Vatan uğruna şehit düşen Binbaşı Ercüment Türkmen’in gösterdiği fedakârlık asla unutulmayacak. Kendilerine minnet ve şükran borçluyuz. Şehidimize Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine de sabırlar dileriz” diyerek, şehidin oğlu Doruk’la yakından ilgilendi.