Şehit eşi için yaptırdığı çeşme dualarla açıldı

Geçtiğimiz Şubat ayında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araca çarpışması sonucu şehit düşen Akşehirli polis memuru Ali Ergün için eşi Funda Ergün tarafından yaptırılan çeşme dualarla açıldı.

Funda Ergün şehit eşi polis memuru Ali Ergün için kendi bütçesinden Akşehir Perşembe Pazarı girişine yaptırdığı çeşmenin üzerine eşi Ali Ergül’ün fotoğrafını da çizdirdi. Funda Ergün’ün şehit eşi için yaptırdığı çeşme düzenlenen bir törenle dualarla açıldı. İlçe protokolünün ve kalabalık bir vatandaş topluluğun katıldığı törende Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şehit Polis Memuru Ali Ergün’ün eşi Funda Ergün açılış öncesi yaptığı konuşmada, "Eşimin adına bir şeyler yapmak istedik, onun anısını, adını ve yüzünü hiçbir şekilde unutmak istemedik. Onun için ne yapabiliriz diye düşündük ve bir çeşme yaptırmaya karar verdik. Onun gül yüzü, onun gülen yüzü unutulmasın. O kadar güzel bakıyordu ki unutulmasın diye böyle bir şey yapmaya karar verdik. Onun adı, onun anısı, onun yüzü hiç unutulmayacak. Bana bir şey olsa dahi buradan bu çeşme hiç kalkmayacak. Onun suyunu içen herkes Ali’me dua etsin. Onun ruhuna Fatiha yollasın. Ben Ali’me derdim ‘ben sensiz ölürüm Ali’ derdim. Ölmedim ama ben acıyla yaşamayı öğrendim. Ben onu çok seviyorum ve ben onun eşiyim. Ben şehit eşiyim, bunun verdiği gurur ve onurla dimdik ayakta duracağım. Belediye başkanımızdan da çeşmenin yeri konusunda yardımları için Allah razı olsun. Tek isteğim bu çeşmeden her içen Ali’mi unutmasın, ben ondan razıyım, Rabbim ondan razı olsun. Herkesten dua bekliyorum ve teşekkür ediyorum” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit’in annesi Döndü Ergün de çeşmeyi okşayarak, "Bu benim Ali’min canının bedeli. Ben onun anasıyım, ateş düşüp yanasıyım" diye feryat etti.

Törene katılan protokol ve şehidin ailesi tarafından Türk bayrağına sarılı çeşmenin kurdelesi kesilerek çeşmenin açılışı yapıldı.

Açılış sonrası konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Türk de "Şehidimizin eşleri anısını ölümsüzleştirmek adına böyle bir çeşme yaptırdı. Allah hayırlarını kabul eylesin diyorum. Hepinizin malumu biliyorsunuz şehitlik dinimizde peygamberlikten sonraki en yüce makamdır. Bu anlamda kendisi ebediyette, çok yüce makamlarda, Allah tarafından özel olarak rızıklandırılan şehitler mertebesinde. Tabii dinimizde sadakayı cariye denilen olay söz konusudur. Onun için çok güzel bir düşünce, güzel bir eser bıraktınız Allah hayrınızı kabul eylesin diyorum” diye konuştu.

Açılış ardından vatandaşlar şehit için dua ederken, şehidin eşi Funda Ergün oğlu Ali’yi kucağına alıp çeşmeni üzerindeki babasının resmini gösterdi. Şehidin oğlunun fotoğrafı okşayıp, gülümsemesi dikkat çekti.