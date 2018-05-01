Şehit gibi uğurlandı

İlçede bulunan pazarlık alanında kılınan cenaze namazı öncesi Hamurcu’nun annesi Emine ve eşi Sibel Hamurcu tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Baba Aydın Hamurcu ise yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.

Suriye’nin Afrin bölgesindeki ‘Zeytin Dalı Harekatı’ operasyonunda görevliyken ailesini görmek için aldığı 4 günlük izin dönüşü Hatay’ın Hassa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Onbaşı İlhan Hamurcu için memleketi Giresun’un Yağlıdere ilçesinde tören düzenlendi.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.