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09 Ekim 2018 Salı 09:46

Şehit, harp ve vazife malulü çocukları ile harp ve vazife malullerine eğitim yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde şehit, harp ve vazife malulü çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendileri olmak üzere 18 bin 295 öğrenciye toplam 44 milyon 77 bin 126,50 TL eğitim ve öğretim yardımı ödediklerini belirterek, "Eğitim ve öğretim yardımı söz konusu öğrencilerimizin hesaplarına bugün yatırılmıştır" dedi.

Şehit, harp ve vazife malulü çocukları ile harp ve vazife malullerine eğitim yardımı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde şehit, harp ve vazife malulü çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendileri olmak üzere 18 bin 295 öğrenciye toplam 44 milyon 77 bin 126,50 TL eğitim ve öğretim yardımı ödediklerini belirterek, "Eğitim ve öğretim yardımı söz konusu öğrencilerimizin hesaplarına bugün yatırılmıştır" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ve çocuklarının yaşam boyu destekçisi olmaya devam ettiklerini belirterek, "Şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendilerine ve çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı ödenmesine ilişkin çalışmalarımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi kapsamına giren şehit, harp ve vazife malulü çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendilerine her yıl öğrenim seviyeleri esas alınarak ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde kişi başına yıllık; ilköğretim (1-8. Sınıflar) için bin 769,10 TL, lise için 2 bin 653,65 TL, yüksekokul için 3 bin 538,20 TL’dir. Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 18 bin 295 öğrenciye toplam 44 milyon 77 bin 126,50 TL eğitim ve öğretim yardımı ödüyoruz. Hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksızın öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilmiştir. Eğitim ve öğretim yardımı söz konusu öğrencilerimizin hesaplarına bugün yatırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Selçuk, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Eğitim ve öğretim yardımı; Aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için aynı banka şubesine, aylığını bu bankalar dışındaki bankalardan alanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilmiştir. Hak sahiplerinin veya yasal temsilcilerinin, T.C. kimlik numaraları ile Banka/PTT şubelerine müracaat etmeleri halinde ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Kurumumuzca öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin eğitim ve öğretim yardımları ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödenecektir. Ayrıca, https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi adresinden T.C. kimlik numaraları ile eğitim ve öğretim yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka bilgisine ulaşılabilecektir. Bizler daima birbirimize emanetiz. Şehit çocuklarımız ile harp ve vazife malullerimizin kendilerine ve çocuklarına ödenen eğitim ve öğretim yardımı hayırlı uğurlu olsun."
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