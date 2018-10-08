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08 Ekim 2018 Pazartesi 19:16

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan’ın heykeli açıldı

Balıkesir’de şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan heykeli törenle açıldı.İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan özgeçmişi okundu ve hava şehitleri adına Yüzbaşı Ahmet...

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın heykeli açıldı
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Balıkesir’de şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan heykeli törenle açıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan özgeçmişi okundu ve hava şehitleri adına Yüzbaşı Ahmet Arpa tarafından şiir okundu. Hava Harp Okulu Marşı’nın okunması sonrası heykelin protokol tarafından açılışı gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına konuşan Hava Pilot Yarbay Cihangir Kemal Yüzçelik, “Nail Erdoğan Türk bayrağını hür semalarda dolandırmak için, ettiği yeminin gereğini yapmış ve hayatını bu uğurda feda ederek Türk milletinin kalbine gömülmüştür. Hüzünlüyüz, çünkü kendisi bu kutsal vatanı ve şanlı ay yıldızlı bayrağı bizlere veda ederek aramızdan ayrıldı. Ancak bir o kadarda kıvançlıyız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Milletimizin varlığı için mücadele eden kahraman askerlerimizden biri de, bu toprakların yetiştirdiği kıymetli hava yüzbaşımız Nail Erdoğan’dı. Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan 8 Ekim 1996 tarihinde Ege’de eğitim ve görev uçuşu esnasındayken uçağı düşmüştür. Vatani görevini yapmakta olan Yüzbaşı Nail Erdoğan uçaktan çıkamamış ve şehit olmuştur. Olayın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen maalesef uçağın enkazı ve şehidimizin naaşı bulunamamıştı. Bizler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, vatani değerleri için gözünü kırpmadan canını feda eden, ülkesini kendi şahsi menfaatlerinin üzerinde gören bu denli kıymetli şahsiyetin unutulmamasını istedik. Çünkü bizler biliyoruz ki, kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölür” dedi.

Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı orgeneral Mehmet Özlü, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Tuğran, Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan’ın eşi Fatma Erdoğan ve oğlu kendisi ile aynı ismi taşıyan Nail Erdoğan yanı sıra askeri erkan ve davetliler katıldı.
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