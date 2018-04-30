Şehit itfaiyeci son yolculuğuna uğurlandı

Fatih’te bir otelde çıkan yangında şehit olan itfaiye eri Taner Çebi, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Minik oğlunun şehit babasına son bakışı yürekleri burktu.

Fatih’te bir otelde çıkan yangında şehit olan itfaiye eri Taner Çebi, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Minik oğlunun şehit babasına son bakışı yürekleri burktu.

Fatih Sultanahmet’te bir otelde çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden itfaiyeci Taner Çebi son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Suver, şehidin meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Şehidin annesi Tuncay Çebi, babası Mehmet Çebi ve eşi Ayla Çebi tören boyunca taziyeleri kabul etti. Şehidin sevenleri Türk bayrağına sarılı naaşı başında dua ederken, duygusal anlar yaşandı.

Minik oğlundan şehit babaya son bakış

Şehidin 4 yaşındaki kızı Elif Berin ve 1 yaşındaki oğlu Metehan ise babalarının meslektaşları ve sevenleri tarafından teselli edildi. 1 yaşındaki Metehan’ın babasının fotoğrafına baktığı anlar yürekleri burktu. Minik çocuğun şehit babasına son bakışı fotoğraf karesine yansıdı.

Törene, Fransız Başkonsolosluğu yetkilileri de katıldı

Taner Çebi, şehit olduğu yangında otelde mahsur kalanlardan bazılarını kurtarmıştı. Çebi’nin kurtardığı kişiler arasında bir de Fransa vatandaşı bir şahıs vardı. Şehit itfaiyeci Çebi’nin cenaze törenine Fransa İstanbul Başkonsolosluğundan da katılım oldu. Konsolosluk adına konsolos yardımcısı Daniel Droz Vıncent de cenazeye katıldı. Konsolos yardımcısı Vıncent, Çebi ailesine başsağlığı diledi.

Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı’na götürüldü.