Şehit kızı, babasını gözyaşları arasında anlattı

2 yıl önce Diyarbakır’da teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik’in 15 yaşındaki kızı Mesude Çelik, babasıyla olan anılarını anlattığı videoda gözyaşlarını tutamadı.

2016 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lıların karayoluna tuzakladıkları patlayıcıyı askeri midibüsün geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatması sonucu şehit olan Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik’in 15 yaşındaki kızı Mesude Çelik, sosyal medyada babasıyla olan anılarını anlattığı video binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Genç kız babasıyla olan anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Babasının çocukların bayramlarını mutlu bir şekilde yaşaması için şehit olduğunu ifade eden Çelik, “Atatürk nasıl bu ülkeye aldığı zaman çocuklara bayram etti ise bizim babalarımız da bizim bayramlarımızı yaşamamız için şehit oldu. Ben Trabzon’da doğdum. Annem ve babamla evlendikten sonra oraya gelmişler. 2 yıl orada kaldıktan sonra Erzurum’a gittik” dedi.

"Babam şehit olacağını biliyormuş gibi bizimle çok vakit geçiriyordu"

Babasını 2 yıl görevinden dolayı görmediğini ifade eden Çelik, “Daha sonra 4 yıl İstanbul’da kaldık. Orada doya doya vakit geçirdim. Oradan Şırnak’a gittik. 2 yıl orada kaldı, orada da doyamadım. Şırnak’tan sonra Isparta’ya geldik. En güzel yıllarım orada geçti. Babam yanımda para olmadığı zaman borç alarak bizi mutlu etmek için her şeyi yapıyordu. İstediğimiz her şeyi alıyordu. Isparta’dan sonra son doğu görevimiz için Diyarbakır’a gittik. Daha sonra emekli olacaktı. 1,5 yıl babamla kaldık. En güzel yıllarımı da orada geçirdik. Babam şehit olacağını biliyormuş gibi bizimle çok vakit geçiriyordu. Evlerin kapılarına işaret koymaya başladılar” dedi.

"Babam son geldiğinde şehit olacağı içime doğdu"

Babasının kendisini takip etmesinler diye eve yürüyerek gidip geldiğini kaydeden Çelik, “Okula bizi kendisi bırakıyordu. Annem daha sonra İzmir’e gidelim dedi. Annem bunu söyleyince babam çok sevindi. İzmir’e gelmek için karar verince çok ağlamıştık. Normalde babam ağlamazdı. Babam daha sonra geldi gitti. Babam son geldiğinde şehit olacağı içime doğdu. Odamdan çıkarak gittim sarıldım. Bir daha da sarılamadım. Şuanda Afrin’de olan bütün askerlerimize, polislerimize Allah yardım etsin. Allah bu vatanı korusun. Ülkemizi kötüler almasın. Artık asker çocukları şehit çocuğu olmasın. Kimse babasız kalmasın. İnsana çok acı veriyor. Ama bir yandan da şehit kelimesi gurur veriyor” ifadelerini kullandı.