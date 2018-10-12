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12 Ekim 2018 Cuma 18:16

Şehit oğlunun baba özlemi

Manisa’nın Salihli ilçesinde 1,5 yaşındaki şehit oğlu Süleyman Gür, hiç görmediği şehit babasının mezar taşındaki fotoğrafını öpmesi duygulandırdı.Şırnak’ta görev yaparken 2016 yılında teröristler tarafından düzenlenen saldırıda...

Şehit oğlunun baba özlemi
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Manisa’nın Salihli ilçesinde 1,5 yaşındaki şehit oğlu Süleyman Gür, hiç görmediği şehit babasının mezar taşındaki fotoğrafını öpmesi duygulandırdı.

Şırnak’ta görev yaparken 2016 yılında teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Salihlili Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün şehit olduktan yaklaşık 7 ay sonra dünyaya gelen 1,5 yaşındaki oğlu Süleyman Gür, babasının Hacıbektaşlı Mahalle Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Babasının şehit edildiği tarihte annesi Merve Gür ile birlikte ziyaret eden Süleyman Gür, ziyarette hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öpmesi ise duygulu anlar yaşattı.

Uzman Çavuş Süleyman Gür, Şırnak-Cizre karayolunda 30 Eylül tarihinde PKK’lı teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen saldırıda yaralanırken, 10 Ekim 2016 tarihinde tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) şehit düşmüştü.
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