Şehit Piyade Uzman Çavuş Yorulmaz son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde Kani Rash bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz (29), memleketi Çankırı’da binlerce kişinin katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Irak’ın kuzeyinde Kani Rash bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz (29), memleketi Çankırı’da binlerce kişinin katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyona katılan birliğe, Kani Rash bölgesinde teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen hain saldırıda Çankırı nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Şehit Mustafa Yorulmaz’ın Türk bayrağına sarılı naaşı helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Helallik sırasında şehidin annesi Memnuniye, babası İsmail ve eşi Havva Yorulmaz ile aile yakınları Şehit Yorulmaz’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler eşliğinde köy camisine götürüldü. Evli ve 2 çocuk babası Şehit Yorulmaz’ın cenazesi ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, AK Parti Milletvekilleri Hüseyin Filiz ve M.Emin Akbaşoğlu, Çankırı eski Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çankırı Belediye Başkan Vekili Tuncay Koç, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.