Şehit polisin anısına 100 çocuk sünnet ettirildi

Maçka-Gümüşhane yolu üzerinde teröristlerin ateş açması sonucu 2 yıl önce şehit düşen polis İbrahim Akın’ın şahadetinin ikinci yılında ailesinin yaşadığı mahallede 100 çocuk sünnet ettirildi.

2 yıl önce Maçka- Gümüşhane yolu üzerinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen polis İbrahim Akın’ın şahadetinin ikinci yılında ailesinin yaşadığı Bursa’nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde 100 çocuk Yıldırım Belediyesi ve Karapınar Muhtarlığı tarafından sünnet ettirildi. Sünnet cemiyetinde motosikletli yunus timleri ve mehter takımı kortej oluşturdu. Törene Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, şehidin yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Mehter takımının kısa süreli konseri sonrası, Kur’an-ı Kerim okunarak başlanan sünnet cemiyeti, dualarla devam etti. Törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 100 ailenin çocuklarının ilk mürüvvetini gördüğünü dile getirerek, “Sünnet olan yavrularımıza Allah uzun ömürler versin. Vatana, millete, topluma, ailelerine faydalı birer insan olmayı nasip etsin. Sünnet cemiyetleri bizim için dini bir vecibedir. Aynı zamanda yüzyıllardır süren bizim geleneğimizdir. Bizim sünnet cemiyetleri güzel hatıralarla anılır. Bir birini görmeyen, eş dost, akraba, komşu burada bir araya geliyor” dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, şehit yakınlarına ne yapılsa az olduğunu belirterek, “Şehidimiz İbrahim kardeşimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Biraz buruğuz, şehidimizi tekrar andık. Ama sevinçliyiz de burada 100 çocuğumuzun mürüvvetlerini görüyoruz. Karışık duygular içindeyiz. İnşallah evlatlarınızın daha nice mürüvvetlerini sağlıkla, sevinçle görürsünüz” diye konuştu.

Sünnet olan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve pilav ikramının yapılmasının ardından cemiyet sona erdi.