GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 16:25

Şehit Şahin’in ismi kütüphanede yaşatılacak

K. Irak’ta geçtiğimiz 11 Nisan 2018 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin’in silah arkadaşları ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Birlik ve Fikir Topluluğu üyeleri tarafından ortaklaşa Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam...

Şehit Şahin'in ismi kütüphanede yaşatılacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

K. Irak’ta geçtiğimiz 11 Nisan 2018 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin’in silah arkadaşları ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Birlik ve Fikir Topluluğu üyeleri tarafından ortaklaşa Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kütüphane kuruldu.

Kırşehirli Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin’in ismini yaşatmak adına kurulan kütüphanede ansiklopedi, hikaye kitapları ve bir çok roman bulunuyor. Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin’in silah arkadaşlarının istekleri üzerine böyle bir kütüphane kurma çalışmasına başladıklarını ifade eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Birlik ve Fikir Topluluğu Başkanı Kerim Öztürk, kurdukları kütüphanelere şehit isimleri vererek kahramanların isimlerini yaşatmayı hedeflediklerini söyledi. Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizler manevi ve kültürel alanda etkinlikler yaparak insanların kalplerine dokunmayı hedefliyoruz. Hem Afyonkarahisar’da hem de üniversite içerisinde çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Yaptığımız kütüphane çalışması da bu etkinliklerden bir tanesi. Normalde köy okullarına gittiğimiz zaman kütüphaneler kurup öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Daha sonrasında ise kütüphanelerimizin isimlerine şehitlerimizin adını vererek onların isimlerini bu şekilde yaşatmayı hedefledik. Öncelikle üyemizin yakını olan Şehit Ahmet Çakır’ adına bir kütüphane kurduk” dedi.

“Şehidimizin silah arkadaşları destek oldu”

Kendilerine Emirdağ’da yaşayan şehit yakını ve silah arkadaşları tarafından gelen talep üzerine Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin adına kütüphane kurmak için çalışmalara başladıklarını kaydeden Öztürk, kısa zamanda topladıkları kitaplarla kütüphane kurmak için adım attıklarını ifade etti. Kütüphanelere verdikleri şehit isimleriyle şehit ailelerini bir nebze olsun gururlandırmak istediklerini belirten Öztürk, “Yaptığımız etkinlikleri gören Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin’in yakınları ve silah arkadaşları bize ulaştılar. Bizden kütüphane kurmamızı istediler. Bizde kitap kampanyası başlatıp Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kütüphane kurduk. Bu çalışmalarda bize şehidimizin silah arkadaşları da destek oldu. Kitap bağışlarımızı üniversite içi ve üniversite dışından almaktayız. Kargoyla ya da elden teslim alıyoruz. Kitapları topladıktan sonra hangi okula kütüphane kuracaksak onun için Milli Eğitimden Müdürlüğünden izin alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız şehit ailelerine ve arkadaşlarına bir nebzede olsa gurur yaşatmak” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku