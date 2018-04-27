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27 Nisan 2018 Cuma 12:12

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları kura ile yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları kura ile yapıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

3713 sayılı Kanun’un ek birinci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, bugün Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirildi. Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 351 istihdam hakkı sahibinden 59’unun öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak mühendis, sosyolog, avukat, hemşire, programcı, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 110’unun memur unvanlı kadrolara, 179’unun hizmetli unvanlı kadrolara, 3 kişinin ise işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi. Atananların 229’u erkek, 122’si kadın oldu. Atamaların E-uygulama sistemi üzerinden personel talep eden 24 bakanlık ve bağlı kuruluşu, 14 üniversite, 3 kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere toplam 41 kurum ve kuruluş olduğu kaydedildi.

İlgililer atama teklif sonuçlarına bugün saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak ve bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahipleri kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını bekleyecek.
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