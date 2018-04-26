GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 11:13

Selçuklu Şehir Meydanı tamamlandı

Pursaklar Belediyesi, Selçuklu Meydanı’nı tamamlayarak bölgeye yeni bir siluet kazandırdı. Başkan Çetin "Bizler ilçemize yeni eserler kazandırmaya ve tebessüm ettirmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Selçuklu Şehir Meydanı tamamlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Pursaklar Belediyesi, Selçuklu Meydanı’nı tamamlayarak bölgeye yeni bir siluet kazandırdı. Başkan Çetin "Bizler ilçemize yeni eserler kazandırmaya ve tebessüm ettirmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Pursaklar Belediyesi, Selçuklu mimari unsurlarıyla tasarlanan 3 bin metrekarelik meydan çalışmasını tamamladı. Etrafında Selçuklu Kültür Merkezi, Saray Dede Torun Evi, Saray Ortaokulu, Saray Yeni Camii, Sağlık Ocağı ve Atatürk Parkı bulunan Pursaklar Belediyesi Selçuklu Şehir Meydanı’nda ağaçlandırma, çiçeklendirme, zemin çalışması ve havuz tamamlandı. Alana 7 adet bayrak direği de dikilirken ortada Türk bayrağı ve etrafında Pursaklar Belediyesinin logolarının temsil edildiği bayraklar asıldı.

Çalışmalar kapsamında ışıklı havuz aktif hale getirildi. Bölgeye yeni bir siluet kazandıran Selçuklu Şehir Meydanı’nda kültürel etkinliklerin yapılacağı alan, sanatsal faaliyetlerin yapılacağı sahne, oturma alanları da yer aldı. Ihlamur ağaçlarıyla etrafı yeşillendirilen ve rengarenk çiçeklerle donatılan meydan çalışması bölge halkının beğenisini kazandı.

Meydanı AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatı üyeleri ve mahalle muhtarlarına gezdiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptığı değerlendirmede şehircilikte geleneksel mimarinin önemine dikkat çekerek "Çok kısa sürede güzel bir meydan çalışması yaptık. Bizim şehir anlayışımızda; geleneksel mimari ile tasarlanmış, taş yapılarla şekillenmiş, kültürel motiflerle bezenmiş binalar, saat kuleleri, şehir meydanları, şadırvanlar, camiler birer huzur kaynağıdır. Bizler ilçemize yeni eserler kazandırmaya ve tebessüm ettirmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Meydan çalışmasını takdir eden teşkilat üyeleri ve muhtarlar, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku