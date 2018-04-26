Selçuklu Şehir Meydanı tamamlandı

Pursaklar Belediyesi, Selçuklu Meydanı’nı tamamlayarak bölgeye yeni bir siluet kazandırdı. Başkan Çetin "Bizler ilçemize yeni eserler kazandırmaya ve tebessüm ettirmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Pursaklar Belediyesi, Selçuklu Meydanı’nı tamamlayarak bölgeye yeni bir siluet kazandırdı. Başkan Çetin "Bizler ilçemize yeni eserler kazandırmaya ve tebessüm ettirmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Pursaklar Belediyesi, Selçuklu mimari unsurlarıyla tasarlanan 3 bin metrekarelik meydan çalışmasını tamamladı. Etrafında Selçuklu Kültür Merkezi, Saray Dede Torun Evi, Saray Ortaokulu, Saray Yeni Camii, Sağlık Ocağı ve Atatürk Parkı bulunan Pursaklar Belediyesi Selçuklu Şehir Meydanı’nda ağaçlandırma, çiçeklendirme, zemin çalışması ve havuz tamamlandı. Alana 7 adet bayrak direği de dikilirken ortada Türk bayrağı ve etrafında Pursaklar Belediyesinin logolarının temsil edildiği bayraklar asıldı.

Çalışmalar kapsamında ışıklı havuz aktif hale getirildi. Bölgeye yeni bir siluet kazandıran Selçuklu Şehir Meydanı’nda kültürel etkinliklerin yapılacağı alan, sanatsal faaliyetlerin yapılacağı sahne, oturma alanları da yer aldı. Ihlamur ağaçlarıyla etrafı yeşillendirilen ve rengarenk çiçeklerle donatılan meydan çalışması bölge halkının beğenisini kazandı.

Meydanı AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatı üyeleri ve mahalle muhtarlarına gezdiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptığı değerlendirmede şehircilikte geleneksel mimarinin önemine dikkat çekerek "Çok kısa sürede güzel bir meydan çalışması yaptık. Bizim şehir anlayışımızda; geleneksel mimari ile tasarlanmış, taş yapılarla şekillenmiş, kültürel motiflerle bezenmiş binalar, saat kuleleri, şehir meydanları, şadırvanlar, camiler birer huzur kaynağıdır. Bizler ilçemize yeni eserler kazandırmaya ve tebessüm ettirmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Meydan çalışmasını takdir eden teşkilat üyeleri ve muhtarlar, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.