Selim Yağcı, Başbakan Binali Yıldırım’a Bilecik’in sorunlarını anlattı

AK Parti 124’üncü Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılan eski Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik’in 2 büyük sorunu olan Edebali Stadı’nın bir önce çözüme kavuşmasını Bilecik-Yenişehir yolunun bir anca önce...

AK Parti 124’üncü Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılan eski Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik’in 2 büyük sorunu olan Edebali Stadı’nın bir önce çözüme kavuşmasını Bilecik-Yenişehir yolunun bir anca önce noktasında sorunları dile getirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Kadın Kolları Başkanlığına Ümran Erdoğan Karayiğit ve geçtiğimiz gün Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerden AK Parti’den milletvekili aday adayı olan Selim Yağcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen 124’üncü Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı. Başbakan Yıldırım’ın yanına giderek Bilecik ile ilgili bir takım dosyalar veren Selim Yağcı, son kez Belediye Başkanı sıfatıyla bir toplantıda yer aldı.

Başbakan Binali Yıldırım’a kentin önemli sorunlarından Yeni Stadyum ve Yenişehir yolunun çözüme kavuşması ve bir an önce tamamlanması noktasında sorunlarımızı dile getirdiğini anlatan Selim Yağcı, "Görev süremiz boyunca çok değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz fakat açılışını gerçekleştirmediğimiz 282 milyon değerindeki 11+11 projelerimizin açılışını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ışehrimizde açılışını gerçekleştirmek üzere davette bulundum. 2004 yılında hakimlik görevimi bıraktıktan şehrimize hizmet etmek için 14 yılı aşkın bir süre var gücümüzle hizmet ettik. Bu süre zarfında başta bizi böylesine önemli bir göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza, Başbakanlarımıza, partimizin bütün organlarına ve çok değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.