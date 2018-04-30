GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:32

Selimiye Camii’nde Berat Kandili coşkusu

Edirne’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Berat Kandili’nde doldu taştı.Mübarek Berat Kandili’ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar Osmanlı ve İslam mimarisinin başyapıtları arasında...

Selimiye Camii'nde Berat Kandili coşkusu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Edirne’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Berat Kandili’nde doldu taştı.

Mübarek Berat Kandili’ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar Osmanlı ve İslam mimarisinin başyapıtları arasında yer alan tarihi Selimiye Camii’ne akın etti.

Akşam namazını kılan cemaat camiden ayrılmadı. Cami görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif’i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinleyen cemaat, cami görevlilerinin ’Berat’ konulu vaazını dinleyerek, dolu dolu bir gece yaşadı.

Selimiye Camii doldu taştı

Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Cami içerisinde yer bulamayan cemaat, namazını ancak iç avluda kılabildi. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti. Yatsı namazını kılan cemaat gecenin kalan kısmını değerlendirmek üzere evlerinin yolunu tuttu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku