Selimiye Camii’nde Berat Kandili coşkusu

Edirne’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Berat Kandili’nde doldu taştı.

Mübarek Berat Kandili’ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar Osmanlı ve İslam mimarisinin başyapıtları arasında yer alan tarihi Selimiye Camii’ne akın etti.

Akşam namazını kılan cemaat camiden ayrılmadı. Cami görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif’i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinleyen cemaat, cami görevlilerinin ’Berat’ konulu vaazını dinleyerek, dolu dolu bir gece yaşadı.

Selimiye Camii doldu taştı

Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Cami içerisinde yer bulamayan cemaat, namazını ancak iç avluda kılabildi. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti. Yatsı namazını kılan cemaat gecenin kalan kısmını değerlendirmek üzere evlerinin yolunu tuttu.