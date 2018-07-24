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24 Temmuz 2018 Salı 13:32

Şelâlede temizlik harekâtı

Yıldırım Belediyesi, Küreklidere şelâlesinde temizlik seferberliği başlattı.İlçenin çehresini güzelleştiren Yıldırım Belediyesi, Uludağ’ın kuzey yamaçlarında yer alan Küreklidere şelâlesini temizledi. Şehir yaşantısından uzaklaşarak...

Şelâlede temizlik harekâtı
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Yıldırım Belediyesi, Küreklidere şelâlesinde temizlik seferberliği başlattı.

İlçenin çehresini güzelleştiren Yıldırım Belediyesi, Uludağ’ın kuzey yamaçlarında yer alan Küreklidere şelâlesini temizledi. Şehir yaşantısından uzaklaşarak tabiatla kucaklaşan vatandaşların gerilerinde bıraktıkları atıkları toplayan Temizlik İşleri ve Yıldırım Arama Kurtarma’dan (YAK) oluşan 37 kişilik ekip, bölgede toprak ve su kirliliğinin önüne geçti. Dik kanyon vadisinde erişilmesi mümkün olmayan noktalara halatlar yardımı ile ulaşan ekipler, her hafta şelâleyi temizliyor. Ekipler yok olması uzun yıllar alan ve kirliliğe neden olan pet şişeden naylon poşete, piknik kalıntılarına kadar bölgeden çıkan yaklaşık 650 kilo atığı toplayarak tabiatın nefes almasını sağladı.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İnsanlığın ve tabiatın geleceği için çevre temizliği hayatî önem taşıyor. Çevre ve tabiat bizlere hem kadim medeniyetimizin mirası hem de sonraki kuşaklar için emanettir. Havamız, toprağımız, suyumuz, bitkilerimiz ve tüm doğal güzelliklerimiz bizim için birer nimettir. Özellikle Yıldırım ve Bursa’nın barındırdığı güzelliklerin yanında şehrin sırtını yasladığı Uludağ’ın benzersiz doğası, korunması gereken önemli bir zenginliğimiz” diye konuştu.
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