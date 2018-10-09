Semiha Yıldırım ve meclis başkanlarının eşleri Engelli Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı için Antalya’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ile KKTC, Brunei Meclis Başkanlarının eşleri ile Endonezya Milletvekilinin eşi, Büyükşehir...

Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı için Antalya’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ile KKTC, Brunei Meclis Başkanlarının eşleri ile Endonezya Milletvekilinin eşi, Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, KKTC Meclis Başkanı’nın Eşi Rana Uluçay, Brunei Meclis Başkanı’nın eşi Edah Mohammed Noor ve Endonezya’dan Milletvekili eşi Muliani Nani, Türkiye’nin en büyüğü olan Antalya’daki Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Ziyaret, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Semiha Yıldırım’ı, Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi kapısında Ebru Türel ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun eşi Sevim Karaloğlu karşıladı. Konferans salonunda konuklara, 578 engelli bireyin eğitim gördüğü, Türkiye’nin en büyük Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezini anlatan bir sunum yapıldı.

Öğrencilerle sohbet etti

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmet projelerinin gelişmesine önderlik eden ve bu konuda Başkan Türel’in en büyük destekçisi olan Ebru Türel, daha sonra Semiha Yıldırım ve konuklara, Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezini gezdirdi. Eğitim, drama, müzik sınıfları ile seramik, resim, el spor salonları, işi atölyeleri, fizyoterapi ve hidroterapi bölümlerini ziyaret eden konuklar, öğrencilerle bir araya geldi. Özel öğrencilerle yakından ilgilenen Semiha Yıldırım ve konuklar öğrencilerin yaptığı el işi ürünlere hayran kaldı. Engelli öğrencilerin pide üretimini gerçekleştirdiği pide fırınını inceleyen Yıldırım ve konuklar, öğrencilerin üretimleri ile ilgili de bilgi aldı.

"Böylesini hiç görmemiştim"

Engelli öğrenciler ve velileri, kendileri ile sohbet eden Semiha Yıldırım’a merkezdeki hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’ni çok beğendiğini ifade eden Semiha Yıldırım, daha önce bu kadar kapsamlı bir merkezle hiç karşılaşmadığını söyledi. Yıldırım, böyle bir merkezi Antalya’ya kazandırdığı için Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel’i kutladı.

Özel sipariş

Semiha Yıldırım, mecliste özel günlerde hediye etmek üzere engelli öğrencilerin ürettiği el işi ürünlerinden isteyebileceklerini söyledi. Ziyaret sonunda konuklara, çiçek ve özel öğrencilerin atölyelerde ürettiği, el işi süslemeler, kokulu sabun, seramik süsler ve takılardan hediye edildi.

Emine Erdoğan da ziyaret etmişti

Türkiye’nin en büyük engelli rehabilitasyon merkezi konumundaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezini 2015 yılı Kasım ayında gerçekleşen G20 zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve yabancı devlet başkanlarının eşleri de ziyaret etmiş ve çok beğenmişti.