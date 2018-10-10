Şensoy: “Bursa ihtiyacı olan esere kavuştu”

Osmangazi Belediyesi’nin eski başkanlarından Hilmi Şensoy, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile birlikte Bursa’nın uzun süredir ihtiyacı olan bir esere kavuştuğunu söyledi.

1999-2004 yılları arasında Osmangazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hilmi Şensoy, Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzenin yapılış süreci hakkında bilgi verdiği Şensoy’a ilk olarak giriş katındaki Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği tabloları gezdirdi. Ardından Millet Kıraathanesi, sinema salonları, gösteri alanı ve diğer bölümleri gezen Şensoy, müzenin yeşil bina konseptine de hayran kaldı. Daha sonra 42 metre açıklığındaki dev kubbeye çıkan Hilmi Şensoy, 6 Nisan 1326 gününün anlatıldığı panoramik resmi görünce ise büyük bir heyecan yaşadı. 3 boyutlu resmi uzun süre inceleyen Şensoy, kendisinin de görev yaptığı Osmangazi Belediyesi’nin bu eseriyle gurur duyduğunu söyledi.

Fetih Müzesi’nin bir hayli etkileyici bir eser olduğunu ifade eden Hilmi Şensoy, “Bu güzel yapıda en ince teferruatlar bile düşünülmüş. Mustafa Dündar başkanımız başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bursa’ya çok güzel bir eser kazandırıldı. Osmangazi’nin, Bursa’nın uzun zamandır böyle bir esere ihtiyacı vardı. Bu müzenin, Bursa turizmine çok fazla katkısı olacağı inancındayım. Bursa ve Osmangazi, her zaman iyi işlere layık. Bu görevi yürüten arkadaşlarımızın güzel işler koyması bizleri mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.