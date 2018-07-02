Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayancık köyünde 29 yaşındaki Aydın Özsarı, gece saatlerinde serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Sinop’un Ayancık ilçesinde gece saatlerinde denize giren genç boğularak yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayancık köyünde 29 yaşındaki Aydın Özsarı, gece saatlerinde serinlemek için girdiği denizde boğuldu.Sabah saatlerinde...

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