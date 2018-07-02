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02 Temmuz 2018 Pazartesi 04:30

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Sinop’un Ayancık ilçesinde gece saatlerinde denize giren genç boğularak yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayancık köyünde 29 yaşındaki Aydın Özsarı, gece saatlerinde serinlemek için girdiği denizde boğuldu.Sabah saatlerinde...

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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Sinop’un Ayancık ilçesinde gece saatlerinde denize giren genç boğularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayancık köyünde 29 yaşındaki Aydın Özsarı, gece saatlerinde serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Sabah saatlerinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, iskelede şahısın eşyalarını bulmasının ardından bölgede araştırma yaptı. Araştırma sonucunda Aydın Özsarı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın Özsarı’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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