Serkan Cepheci görkemli gece için kolları sıvadı

Bir çok organizasyona ve özel gecelere ev sahipliği yapan Yapımcı Serkan Cepheci ikinci kez ödül gecesi için kolları sıvadı.Geçtiğimiz ay İstanbul ’da ilk kez düzenlenen Miss Global Eurasia Stars (Avrasya Güzelleri) gecesi görkemli bir...

Bir çok organizasyona ve özel gecelere ev sahipliği yapan Yapımcı Serkan Cepheci ikinci kez ödül gecesi için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz ay İstanbul ’da ilk kez düzenlenen Miss Global Eurasia Stars (Avrasya Güzelleri) gecesi görkemli bir gece ile taçlandı. Gecenin sahibi Yapımcı Serkan Cepheci Mayıs ayının ikinci haftası planlanan gece için ikinci kez ödül gecesi hazırlıklarına başladı. Yapılan açıklamada; çalışmaların tüm titizlikle devam edildiği belirtilen gecede yine Türkiye’ye güzeller gelecek. Bunun yanı sıra sürpriz etkinliklerin de düzenleneceği kaydedildi.