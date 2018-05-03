Servisçiler, plaka tahdid isteklerini ve sorunlarını dile getirdiler

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 22’nci Şehiriçi Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi, İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) ve İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası (İSAROD), plaka tahdidi (plaka sınırlaması) ve yaşadıkları diğer sorunlar ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 22’nci Şehiriçi Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi, İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) ve İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası (İSAROD), plaka tahdidi (plaka sınırlaması) ve yaşadıkları diğer sorunlar ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Ticaret Odası 22’nci Şehiriçi Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi, İSTAB ve İSAROD İstanbul’da düzenledikleri basın toplantısında plaka tahdidi (plaka sınırlaması) isteklerini tekrar dile getirdi. Plaka tahdidi dışında servisçilerin sensör, yapılan düzenlemeler, güvenlik ile ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında açıklamalar yapıldı. Toplantıya İSTAB Başkanı ve İTO Meclis Üyesi Ahmet Karakış, İSAROD Başkanı Hamza Öztürk, İTO 22’nci Komite Başkan Vekili ve İSTAB Okullardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aziz Baş ve İTO 22’nci Komite, İSAROD ve İSTAB yönetim kurulu üyeleri atıldı. Basın açıklamasını İTO Meclis Üyesi ve İSTAB Başkan Vekili Turgay Gül yaptı.

’’Hali hazırda sektörde yaşanan problemlerin çözümü adına plaka tahdidi çok önemlidir’’

Basın açıklamasını okuyan Turgay Gül şunları söyledi: ’’Biz 50 bin servis aracıyla İstanbul’da öğrenci ve personel taşımacılığı hizmeti veren şahıs ve tüzel kişilerin üyesi olduğu sivil toplum örgütleriyiz. Amacımız; İstanbul ilinde öğrenci, personel taşımacılığı yapan esnaf ve şirketlerin mesleki bilgilenmesini sağlamak, sektörel sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek, bunları yetkili mercilere iletmek, belirli zamanlarda üyelerini bir araya getirerek kaynaştırmak, sektörün birlik ve beraberliğini artırmaktır. Ülkemizin başta büyük şehirlerinde olmak üzere 35 ilinde uygulanan plaka tahdidinin İstanbul’da da uygulanması gerekmektedir. Hali hazırda sektörde yaşanan problemlerin çözümü adına plaka tahdidi çok önemlidir. Plaka tahdidi gerçekleştiğinde sektördeki araç, sürücü ve hostes sirkülasyonu azalacak, sektörün disipline edilmesi sağlanacaktır’’.

Ekonomik şartların iyileşmesiyle sektöre kalifiye eleman girişi artacaktır diyen Gül, ’’İstanbul hariç birçok ilde (Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya gibi) uygulanan plaka tahdidi sektörün ve esnafın haklarının korunması adına çok başarılı olmuştur. Ekonomik olarak yeterli kazanımların olması sektör mensuplarının daha mutlu ve istekli çalışmasını sağlayacaktır ki yapılan işin nevi düşünüldüğünde bu çok önemlidir. Plaka tahdidi trafikteki denetimleri kolaylaştıracak ve servis sayılarının bilinir ve denetlenebilir hale gelmesiyle korsan taşımacılık kendiliğinden ortadan kalkacaktır’’ açıklamasında bulundu.

’’İstanbul servis sektörü olarak bir ayrıcalık istemiyoruz’’

İstanbul servis sektörü olarak bir ayrıcalık istemediklerini altını çizen Gül, ’’İsteğimiz, Türkiye’nin birçok ilinde uygulanan plaka tahdidinin İstanbul’da da uygulanmasıdır. Tahdit dışında esnafımızın başka sorunları da bulunmaktadır. Özellikle yeni yayınlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde bulunan koltuk sensörü, üç noktalı emniyet kemeri ve kayıt cihazı gibi uygulamaların araçlara üretici firmalar tarafından üretimde konulması hem ekonomik açıdan hem de araçların güvenliği açısından önem arz etmektedir. Ocak 2018’de uygulaması başlayan sensör konusu da halen çözülememiş, üretici firmaların sensörlü araçla ilgili problemleri devam etmektedir. Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar Türkiye genelinde bir tane de olsa yeni üretilmiş okul taşıtı, araç muayeneden geçememiş ve sektöre okul taşıtı olan hiçbir yeni araç girememiştir. Hatta alınan araçlar muayeneden geçmediği için satın alanlara teslim edilememiştir’’ diye konuştu.

Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı taşınması ile ilgili yapılacak her türlü düzenlemenin destekçi olacaklarını vurgulayan Gül, ’’Ancak bu düzenlemelerin uygulanabilir olması gerekmektedir. Ayrıca bu tip düzenlemeler yapılırken, sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınması önem arz etmektedir. Okul servis araçları yönetmeliğinde istenen rehber personelin eğitim durumu ve yaşı ile ilgili sektörde büyük sorunlar yaşanmaktadır. 22 yaş lise mezunu olarak yapılan düzenlemenin, kesinlikle 18 yaşını doldurmuş en az ilkokul mezunu ve eğitim sertifikası almış kişiler olarak düzeltilmesi gerekmektedir’’ şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının servis araçlarının belirlenmesi usul ve esasları ile ilgili yaptığı düzenlemenin, servis sektörünü büyük bir kaosun içine sokacağını anlatan Gül, ’’Geçmiş dönemde okullarda yaşanmış olumsuz örnekler dikkate alınarak bu düzenlemenin iptal edilmesi, hali hazırda okullarda uygulanan sistemin geçerli olması gerekmektedir. Okullarda servis hizmeti verecek taşımacıların güvenlik, kalite ve referanslar dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir’’ dedi.

Gül sözlerini şöyle tamamladı: ’’Başta plaka tahdidi olmak üzere sektörümüz ile ilgili bahsettiğimiz sorunlarımızın çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz. İstanbul’da servis sektörünü temsil eden STK’lar olarak konunun takipçisi olacağız’’.