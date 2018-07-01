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01 Temmuz 2018 Pazar 19:21

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Mersin’de seyir halindeki hafif ticari araç motor bölümünde meydana gelen arıza sonrası alev alev yanarken, olayda yaralanan olmadı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı
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Mersin’de seyir halindeki hafif ticari araç motor bölümünde meydana gelen arıza sonrası alev alev yanarken, olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Kızkalesi yakınlarında seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücünün yolun kenarına çekerek terk ettiği araçtaki yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan araç yangınına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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