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02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:55

Seyyar sandık hizmeti için önemli uyarı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Yüksek Seçim Kurumu’nun (YSK) hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyecek seçmenler için sunduğu “seyyar sandık” hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların ilgili raporu aile hekimlerinden...

Seyyar sandık hizmeti için önemli uyarı
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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Yüksek Seçim Kurumu’nun (YSK) hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyecek seçmenler için sunduğu “seyyar sandık” hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların ilgili raporu aile hekimlerinden almaları gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, “298 sayılı kanunda mart ayında yapılan değişiklikle hastalığı ya da engeli sebebiyle yatağa bağımlı vatandaşların seyyar sandık kurulu vasıtasıyla evlerinde oy kullanabilmelerinin yolu açılmıştır. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu bir genelge yayınlayarak bu durumda olan vatandaşların bir yakınının seyyar sandık kurulu talep formu ve bir sağlık raporu ile ilçe seçim kurullarına başvuru yapmasını kararlaştırmıştır” dedi.

Dr. Akan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçim tarihinde hastalığı veya engeli sebebiyle geçici ya da kalıcı olarak yatağa bağımlı olan ve seyyar sandık kurulunda oy kullanma talebi bulunan vatandaşlarımızın yakınları gerekli sağlık raporunu aile hekimlerinden alabilecektir. Bu rapordan yararlanabilecek ağır engeli bulunan, hali hazırda evde sağlık hizmetlerinden yararlanmakta olan vatandaşların listesi aile hekimlerine bildirilmiştir. Bu listelerin değerlendirilmesi 4 Mayıs 2018 mesai bitimine kadar tamamlanacaktır. Yatağa bağımlı oldukları halde listelerde bulunmadıkları için değerlendirilemeyen veya güncel durumları bilinmediği için rapor düzenlenmemiş vatandaşlar, talepleri halinde 7-11 Mayıs tarihleri arasında aile hekimlerine başvurarak ilgili raporu talep edebileceklerdir”.
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