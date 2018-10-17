Seyyar satıcının hayvan sevgisi

Kırıkkale’de bir seyyar satıcı, her sabah tezgahını gözü gibi baktığı kedileriyle birlikte açıyor. Günlük kazancının yüzde 25’ini kedilerine harcıyor.

Kırıkkale’de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Sevgi Yolu’nda seyyar satıcı 47 yaşındaki Gürkan Özdal, her sabah saat 08.00’de kedileriyle birlikte tezgahını açıyor. Özdal, günlük kazancının yüzde 25’ini 5 yıldır gözü gibi baktığı ’Rüzgar’ ve ’Gülbahar’ isimli kedilerine harcıyor. Yoldan geçen vatandaşlar ise hem alışveriş yapıyor hem de kedileri seviyor. En çok ilgiyi ise öğrenciler gösteriyor. Özdal ayrıca, gün boyu birlikte vakit geçirdiği kedilerini zaman zaman veterinere götürerek muayenesini de yaptırmayı ihmal etmiyor.

Kırıkkale’de 20 yıldır seyyar satıcılık yaptığını belirten Gürkan Özdal, 10 yıldır hayvan sevgisi olduğunu ve 5 yıldır da ömrünü kediler ile harcadığını ifade etti. Özdal, "Onlara bakmakla hükümlüyüm. Öğrenciler çok seviyor. Hayvan severler geliyor yardım ediyor. Ben bunları Allah rızası için besliyorum. Çıkar amaçlı değil, gösteriş amaçlı değil. Normalde hayvanlara herkes bakar, ben de sokak hayvanlarına bakıyorum. İneğe, koyuna, tavuğa herkes bakar. Niye? Bunların veriminden yararlanıyorlar. Önemli olan bunlara bakmak. Benim en büyük hobilerimden birisi. Kafesim var, hayvanlarım hastalandığı zaman fakülteye götürüyorum. Ondan sonra iğnesini, ilacını yapmak için veterinere götürüyorum" diye konuştu.