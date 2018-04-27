Sezonun ilk kirazı kilosu 20 TL’den tezgahlarında yerini aldı

Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte dallardaki kirazlar kırmızıya dönerken, Bilecik’te sezonun ilk kirazları 20 TL’den satışa çıktı.

Bilecik’teki pazar tezgahlarında ilk kiraz, kilosu 20 TL’ten, 100 gramlık paketler ise 5 TL’den satışa sunuldu. Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar tezgahlarını renklendiren kiraz vatandaşların yüzünü güldürürken, fiyatı el yakıyor. Fiyatların yüksekliğinden dolayı talep görmediklerini belirten kiraz satıcısı Burhan Çalık, “Bilecik pazar tezgahlarına kiraz düştü. Kirazlarımız Manisa Turgutlu’dan geliyor. Kirazın ilk çıkımı 300 TL idi, şimdi kilosu 20 TL’ye düştü. Bundan sonra havalar ısınınca düşer inşallah. Daha yeni çıktığı için vatandaşlardan talep görmüyoruz. Fiyatı vatandaşlara göre biraz pahalı geliyor sadece bakmakla yetiniyorlar. Ya da bakıp yine fiyatından dolayı 1 kilo yerine yarım kilo alıyorlar. Daha çok hamile bayanlar ve küçük çocuklar için tercih ediliyor. Bakalım fiyatı 1-2 haftaya düştüğünde vatandaştan daha çok ilgi talep göreceğimizi düşünüyorum” dedi.