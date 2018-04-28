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28 Nisan 2018 Cumartesi 01:52

Sibel Can Konya Fenerbahçeliler Derneği için sahneye çıktı

Konya Fenerbahçeliler Derneğince lösemili çocuklar yararına düzenlenen "Ruhumuz Bir" adlı programa Başkan Aziz Yıldırım da katılırken, sanatçı Sibel Can konser verdi.Bir otelde düzenlenen lösemili çocuklar yararına düzenlenen "Ruhumuz...

Sibel Can Konya Fenerbahçeliler Derneği için sahneye çıktı
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Konya Fenerbahçeliler Derneğince lösemili çocuklar yararına düzenlenen "Ruhumuz Bir" adlı programa Başkan Aziz Yıldırım da katılırken, sanatçı Sibel Can konser verdi.

Bir otelde düzenlenen lösemili çocuklar yararına düzenlenen "Ruhumuz Bir" isimli etkinlikte konuşan Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan, "Fenerbahçeli olmak bir sevdadır" dedi. Kaşdoğan, "Başkanın sevdası yeni değil, 3 Temmuz FETÖ terör örgütü süreciyle başlayan süreçte başkanımızın dik duruşu, 1 yıl özgürlüğünden ödün vermesi birkaç yönetim kurulu üyemizle beraber hapse girmesi hepimizin malumu ve peşinden gelen bu ülkede bir 15 Temmuz süreci yaşandı. Tabii bu süreç bitmedi devam ediyor, muhtelif şekilde uğraşıyorlar. Biz 3 Haziran tarihinde bir seçim yapacağız. Bu bana göre demokrasinin en güzel yönlerinden bir tanesidir” dedi.

Daha sonra, sunuculuğunu Yavuz Seçkin’in yaptığı gecede, üzerinde futbolcuların imzası bulunan formalar, geliri Konya’da yaşayan lösemili çocuklara verilmek üzere katılımcılara açık artırmayla satıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte programa bu bölümden itibaren katıldı. Başkan Aziz Yıldırım, sanatçı Sibel Can ile selamlaşarak, sanatçının konserini dinledi.
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