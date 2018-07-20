Sıcak havanın ardından yağan yağmur serinletti

Tekirdağ’da aşırı sıcak havanın ardından yağan yağmur vatandaşları serinletti.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan sıcak hava Tekirdağ’da da zor anlar yaşatıyor. Kentte sabah saatlerindeki sıcak ve bunaltıcı havanın ardından öğleden sonra yağmur etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan yağmur vatandaşları serinletti. Bir anda bastıran yağışa dışarıda bulunan vatandaşları hazırlıksız yakalansa da çoğu vatandaş aldırış etmedi. Bazı vatandaşlar yağmurun altında yürümeye devam ederken bazılar da korunmak için çeşitli yollara başvurdu.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışın bugün ve yarın bazı bölgelerde etkili olması, pazar gününden itibaren hava sıcaklığının artması bekleniyor.